'Реву как мальчик': куда пропал Сергей Лазарев после заявлений о войне в Украине и почему его не узнают фанаты. Фото

Российский певец Сергей Лазарев был одним из тех, кто после полномасштабного вторжения России в Украину осудил терроризм Путина. Он начал уверенно – нецензурно обратился к российским властям, призвал прекратить боевые действия и признался, что "ревет, как мальчик". Впрочем, пропаганда и репрессии быстро поубавили его пыл.

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Сначала артист исчез из соцсетей, инфопространства и прервал медийную деятельность, а затем заявил о том, что "переосмыслил" свои слова. OBOZREVATEL расскажет, куда исчез Лазарев и почему фанаты перестали его узнавать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Антивоенная позиция звезды сразу же вызвала шквал хейта со стороны россиян и пропагандистов. Пока Лазарев пропал на несколько месяцев, в СМИ его активно поливали грязью. Так, продюсер Леонид Дзюник заявил, что певец стесняется своего гражданства и страны, развязавшей жестокую войну на территории Украины.

Поговаривают, что звезде пригрозили лишением родительских прав и внесением в "черный список" артистов, которым "ломают" карьеру.

Уже в апреле исполнитель отрекся от слов в поддержку Украины и публично признался в любви России.

"Я – россиянин! И никогда этого не стеснялся! Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе Евровидение, отстаивал ее честь на музыкальной арене и с гордостью нес российский флаг", – выдал тогда артист.

Впрочем, заявление Лазарева показалось россиянам неубедительным, несмотря на то, что он даже согласился принять участие в пропагандистском музыкально-"патриотическом" марафоне "ZaРоссию". Чтобы еще больше ублажить Кремль, певец решил публично заверить, что поддерживает оккупацию Донецкой и Луганской областей. Для этого он приехал в село Топорково, где разместили украинских детей.

После этого Лазарев назвал украинцев "нацистами" и заявил, что "ВСУ бьют по живым – школам, больницам и жилым домам". В его профиле теперь можно найти только фотографии из РФ, премий, анонсы клипов и советскую символику.

Только после этого Лазарева снова выпустили на ТВ и сцены. Кстати, за это время исполнитель изменился не только внутренне, но и внешне. В РосСМИ стали все чаще появляться статьи о его "лице с ботоксом" и различных пластических операциях. Фанаты утверждают, что им сложно узнать певца, ведь в начале карьеры он выглядел иначе.

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