Сергей Лазарев стыдится, что он русский и живет в России, — продюсер

Российский продюсер Леонид Дзюник заявил, что исполнитель Сергей Лазарев, с которым он ранее сотрудничал, стыдится своего гражданства и развязавшей жестокую войну на территории Украины страны. Он назвал певца "психопатом" и вспомнил проукраинскую позицию по поводу оккупации Крыма.

Соответствующий комментарий прозвучал в разговоре с Telegram-каналом Звездач. Отметим, что Сергей Лазарев после вторжения российских захватчиков в Украину осудил действия президента Путина и призвал прекратить кровопролитие (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"При моей поддержке и помощи Лазарев сбежал, переманили его в "Вулкан Мьюзик", которым и там нагадил этот человек, это вообще гадкий человек! То он кричал, что Крым – это Украина, а теперь стыдится, что он в России. Психопат!", – сказал продюсер.

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Леонид Дзюник вспомнил конфликт певца с исполнителем Симоном Осиашвили на съемках проекта "Ну-ка, все вместе!" (аналог украинского шоу "Співають всі" на телеканале "Украина").

Напомним: суть недоразумения была в том, что участница спела на английском, что не понравилось Осиашвили, поэтому он на ряду с Дзюником заявил, что "на российском шоу нужно петь только на русском языке". За конкурсантку тогда вступился Сергей Лазарев, подвергнув сомнению аргументированность позиции коллег.

"И если приходит на конкурс в России, то должны петь только на русском языке, русские песни. И такой псих выдал Лазарев! Позор, просто позор! И теперь он видите стесняется, что он русский человек, что он живет в России", – говорится в сообщении.

Отметим, что на второй день российско-украинской войны Сергей Лазарев выложил пост, в котором осудил действия Путина и призвал россиян к миру. Из-за этого на него обрушился шквал критики и угроз. Впоследствии певец даже принял решение удалить свою страницу в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комик и актер Семен Слепаков улетел из России в Израиль. До этого он поддерживал Украину и призвал прекратить войну.

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