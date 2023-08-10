'Сегодня по-другому не могу': перемазанный землей Козловский показал новое фото с фронта и рассекретил пагубную привычку

Популярный украинский певец, а с недавних пор еще и боец Нацгвардии, Виталий Козловский показал новое фото с фронта. Артист, перемазанный землей, признался, что мечтал не о такой жизни, но по-другому поступить не мог.

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Исполнитель также рассекретил, что курит. Фотографией с сигаретой он поделился в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам звезды, он скучает по своей концертной деятельности. Артиста сфотографировали где-то посреди леса, но где именно он проходит службу до сих пор не известно.

"Не о такой жизни я мечтал. Но сегодня по-другому не могу. Хотя очень скучаю по своим и по сцене", – признался певец.

В комментариях Козловскому посоветовали выбросить сигарету, а также успокоили, что он еще не одной песней порадует своих фанатов.

"Ану выкинь сигарету. Тебе еще нас радовать новыми хитами", "Вы действительно настоящий мужчина, который не прикрылся своими выступлениями, пением, связями, а пошел вместе со всеми мужчинами защищать нашу страну", "Наша гордость", "Я в шоке! Береги себя, друг. Обязательно уцелей. Горжусь, молюсь. Будут концерты", – написали поклонники и коллеги Козловского.

Кстати, на днях артист показал фото в блиндаже. Очевидно, что на фронте он находится уже около недели.

До этого Виталий Козловский проходил обучение на полигоне в составе штурмовой бригады Национальной гвардии "Рубеж". Своими впечатлениями он поделился в отдельном посте.

Как писал OBOZREVATEL, певец успел принести присягу. Видео этого момента растрогало пользователей сети.

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