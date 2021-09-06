Рецепты красоты от Натали Портман: актриса рассказала о своей бьюти-рутине

Популярная американская актриса Натали Портман дала интервью, в котором раскрыла секреты своей бьюти-рутины. Также знаменитость рассказала, как повлияла ее кинокарьера на отношение к красоте.

По ее словам из-за постоянных съемок, на которые ей приходилась постоянно краситься, процесс нанесения макияжа казался для нее работой. Об этом она поговорила с журналистом издания Elle.

"Теперь, когда у меня появились дети, я начинаю ценить это и снова испытываю волнение от этого процесса", – рассказала Портман.

Отвечая на вопрос журналиста, что входит в бьюти-рутину, Натали ответила, что каждый день наносит солнцезащитный крем и использует легкий консилер, тушь и помаду. В конце дня звезда смывает макияж и увлажняет лицо кремом перед сном.

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Добавим, что у знаменитой актрисы есть свой особый способ нанесения духов в повседневной жизни. Она отметила, что любит прыскать парфюм и входить в облако аромата.

"Я люблю ароматы и считаю, что они играют ключевую роль в наших эмоциях. Люблю прыскать свой Miss Dior и входить в облако аромата, как меня учила моя мама, и испытывать чувственные ощущения, будто это легкий дождь с самым прекрасным ароматом. Кроме того, тогда он не будет слишком концентрированным и на волосы при этом попадет лишь легкий туман парфюма, но его будет вполне достаточно, чтобы услышали окружающие", – подытожила Портман.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Наталью Портман и ее мужа заметили во время осмотра особняка в сельской местности Нового Южного Уэльса. Его стоимость оценивается в $3 млн.