Репетиция Go-A на сцене Евровидения 2021 попала в первую пятерку YouTube

Видеоролик с репетиции украинской группы Go_A на сцене Евровидения 2021 ворвался в тренды YouTube. Сейчас он занимает 4 место, ранее находился на 3 позиции.

Об этом свидетельствуют данные YouTube "Втренде". Кроме того, букмекеры улучшили прогноз по нашей стране накануне старта международного песенного конкурса. Сейчас Go_A занимает 9 строчку, ранее коллективу прогнозировали 10 место (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, украинцы выйдут на сцену Евровидения в первом полуфинале под номером 15. Они выступят с песней SHUM, которая была представлена во время четвертого выпуска шоу звездных пародий "Липсинк батл". За основу песни была взята украинская игра-веснянка "Зеленый шум". Конкурс состоится 18, 20 и 22 мая в Роттердаме (Нидерланды).

Напомним, группа Go_A с песней "Соловей" победила Нацотбор на Евровидение-2020, которое должно было пройти в Роттердаме, но было отменено из-за пандемии коронавируса.

width="100%2

Как сообщал OBOZREVATEL 8 мая, группа Go_A отправилась в Нидерланды, чтобы представить Украину на Евровидении-2021. Ранее коллектив презентовал ремикс песни, с которой выступит на песенном конкурсе.