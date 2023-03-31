Могла выйти замуж не за Потапа: как выглядит первая любовь Насти Каменских и какое роковое событие они пережили вместе

Украинская исполнительница Анастасия Каменских задолго до брака с продюсером Алексеем Потапенко пережила роковое событие – трагическое ДТП, которое унесло жизнь родных ее бывшего парня Владимира Дятлова. Это произошло в 2006 году, когда артистка уже была известной и строила отношения с первой любовью, которой оказался ее одногруппник.

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Если бы не расстояние, влюбленные могли бы пожениться, но амбиции звезды заставили ее остаться в Киеве, а Владимир Дятлов вернулся в Николаев. OBOZREVATEL решил вспомнить, как выглядел экс-возлюбленный Каменских и что произошло в судьбоносный для них день (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Эмоциональный роман начался в 2005 году. Юные студенты познакомились, когда изучали внешнеэкономическую деятельность в одном из столичных вузов. Близкая дружба переросла в страстную любовь, которую они пронесли в сердцах много лет.

Дятлов поддерживал любимую в музыкальной деятельности, а она не скрывала чувств к первому избраннику. В сети до сих пор сохранились общие фото влюбленных.

После одного из своих концертов в 2006 году Каменских с Дятловым, его сестрой и родителями ехали на одном авто. Из-за несчастного случая автомобиль перевернулся 8 раз. В результате полученных травм родные Дятлова погибли, а певица сильно ударилась головой и порезала ногу.

Трагическое событие сблизило пару, но Дятлов решил остаться в Николаеве с бабушкой, а певица продолжила строить карьеру в Киеве. Роман на расстоянии оборвался в 2009 году, но бывшие остались в теплых отношениях.

Впоследствии они даже стали кумовьями, ведь крестили дочь близких друзей. Более того, супруги Потапа и Каменских даже предлагали Дятлову открыть совместный бизнес. Потап с пониманием относится к прошлому жены и даже назвал ее бывшего "классным".

Поговаривают, что Дятлов стал директором сельскохозяйственного предприятия в городе Вознесенск Николаевской области, а также несколько лет был депутатом Вознесенского районного совета. У него также есть свое заведение в Николаеве.

Ранее OBOZREVATEL писал, что блогер Беспалов заявил, что Потап и Каменских тайно разводятся. О причине – читайте в материале.

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