''Происхождение не играет роли'': звезда ''Слуги народа'' похвасталась съемками в РФ и высказалась о родственниках в Киеве

Актриса родом из Украины Галина Безрук, которая прославилась на родине благодаря сериалам "Слуга народа", "Домик на счастье", "Последний москаль" и другим, сейчас развлекает российскую публику. Артистка продалась за российские рубли, так что после полномасштабного вторжения осталась жить с мужем-актером Артемом Алексеевым и маленькой дочкой Василисой в Москве, а кровопролитную и разрушительную войну решила полностью игнорировать. При этом родители знаменитости сейчас живут в Киеве.

Видео дня

Тем временем Безрук дала интервью пропагандистскому изданию "СтарХит". В нем она похвасталась, что скоро российские зрители увидят сериал "Белая лилия", где ей досталась главная роль.

Как заверила предательница, кино и театр помогли ей "после недавних событий в семье". Гордо заявила актриса и том, что сейчас в России ей поступает множество предложений по работе.

"После недавних событий в семье у меня поседело полголовы – это факт. Если бы не работа, музыкальный театр в частности, я вообще не знаю, что бы делала. Когда ты выходишь на сцену, то не просто играешь, а голосом выливаешь эмоции в ноты. Таким образом я всю свою боль могу пропеть. Это отличная таблетка от уныния, которая безумно мне помогает... Если честно, не помню, когда у меня последний раз было свободное время", – рассказала актриса родом из Краматорска Донецкой области.

Как известно, многие поклонники пытались оправдать предательски молчаливую позицию украинки ее желанием сохранить семью. Муж Безрук – россиянин. Коллеги и фаны думали, что актриса остается в Москве, в частности, из-за него. При этом сама звезда в интервью раскрыла, что сейчас ее отношения с Алексеевым далеко не в лучшем состоянии.

Более того, за последние пару лет актера успели обвинить и оправдать в измене с российской актрисой Агатой Муцениеце, бывшей женой Павла Прилучного. Алексеев лечился и до сих пор проходит терапию связанную с алкогольной зависимостью и срывами не этой почве.

"Честно говоря, это очень сложно. Не хочу делать громких заявлений, потому что ничего еще не решено. Я старалась, но, возможно, чуда не случится. У нас сейчас снова непростой период", – раскрыла Безрук.

После таких слов можно прийти к выводу, что дело вовсе не в желании сохранить брак – актриса остается в России из-за работы и денег, которые платят ей за развлечение граждан страны-террористки. Цинизма ситуации добавляет тот факт, что близкие Галины остаются в Украине и точно знают, что такое российская агрессия.

При этом артистка уверяет, что родители и другие близкие люди ее проживание и работу в Москве одобряют. Саму себя Безрук "оправдывает" тем, что "решить проблему двух стран" она все равно не сможет.

"Мои родители живут в Киеве. Я счастлива, что они и другие родственники – адекватные люди, которые прекрасно понимают, что я своими маленькими женскими руками не решу проблему двух стран. Поэтому конфликтов у нас нет. Но многие коллеги, с которыми мы хорошо общались в Украине, от меня отвернулись, с ними пришлось прервать общение. Мне вообще неважно, кто из какой страны. Я очень люблю людей и считаю, что, если человек хороший, его происхождение не играет роли. В любой стране могут быть нехорошие люди, поэтому точно не по национальному признаку нужно судить, а по поступкам. Понимаю, что многое делается специально, чтобы натравить близких друг на друга, и я этому не поддаюсь", – выдала "голубка мира".

Напомним, звезда кинопроектов "Останній москаль", "Слуга народа" и "Домик на счастье" Галина Безрук родом из Краматорска, но судьба родной страны, как выяснилось после 24 февраля 2022 года, ее совсем не волнует. Подробнее о карьере и судьбе предательницы – в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что предательскую позицию знаменитости прокомментировал ее коллега по сериалу "Домик на счастье", народный артист Украины Назар Заднепровский. Он вспомнил, как советовал Безрук уезжать из России и что она ответила.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!