"У нас не Голливуд": секс-символ украинского кино Цымбалюк рассказал о работе на автомойке и отношениях с женой. Интервью

Анастасия Польская
Анастасия Польская
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'У нас не Голливуд': секс-символ украинского кино Цымбалюк рассказал о работе на автомойке и отношениях с женой. Интервью

15 ноября на канале 2+2 стартовал новый сезон экшн-детектива "Ангелы" о работе спецотряда. Его главная задача – защита важных свидетелей, политиков и бизнесменов, которым угрожает опасность.

Во втором сезоне к актерскому составу присоединился Тарас Цымбалюк, звезда проектов "Крепостная", "Черной ворон", "Поймать Кайдаша". О новой роли, сложностях творческой профессии и своих увлечениях, актер рассказал в интервью для OBOZREVATEL.

Тарас, до того, как вас пригласили в проект "Ангелы-2", вы видели первый сезон?

– Я смотрел первый сезон. Мне понравилась история спецназа – молодые парни, отчаянные бойцы, перестрелки, драки. В этом было правильное мужское настроение и определённый нерв. Также сериал заинтересовал меня в актерском плане.

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Тарас Цымбалюк в проекте "Ангелы-2"

В тот момент у меня было несколько предложений поучаствовать в мелодрамах, но когда Сергей Карпенко (продюсер сериала и мой хороший друг) предложил сняться в "Ангелах", я сразу же согласился. Захотелось чего-то драйвового, интересного. "Ангелы" как раз такой сериал. И я думаю, нам удалось снять историю, которая зацепит зрителя.

Кто ваш герой?

– Ваня даже не думал, что ему понравится служба в отряде. У него была совсем другая жизнь: его интересовали девчата, тусовки, клубы. Он знал, что у него есть харизма, внешность – и привык этим пользоваться. Но в спецназе все в равных условиях.

Цымбалюку интересно было играть своего персонажа в сериале

Более того, есть начальство, чьи приказы он должен выполнять. Ему было некомфортно. Но пережив некоторые драматические моменты, он понял, что "Ангелы" стали его семьей. Отыграть эти изменения – от непринятия до дружбы – было интересно.

Съемки какого эпизода запомнились больше всего?

– В одной из сцен мне впервые пришлось сесть за руль старого микроавтобуса на механике, который для такого неопытного водителя, как я, жутко неудобен. Я вел машину, параллельно отыгрывал сцену, стрелял, отбивался. Пришлось попотеть (улыбается). И таких ситуаций, которые в хорошем смысле выбивали меня из зоны комфорта, было много. Но для мужчины такой опыт бесценен!.

Команда "Ангелов".

Многие говорят, что в Украине нет актеров, которые смогли бы сыграть супергероев? Вы согласным с этим?

– Не согласен. Есть талантливые ребята, которые заслуживают быть в кадре, но им не дают времени подготовиться к съемкам – пойти в зал, к примеру. Поэтому они теряют роли. На их место берут тех, кто уже в нужной физической форме. Такая специфика нашего кинорынка: сегодня утвердили на роль, завтра снимаем.

У нас не Голливуд – никто не даст полгода, чтобы ты накачался, даже если в остальном ты идеально подходишь. Поэтому ты должен быть всегда готов. Я рад, что когда-то сделал ставку на амплуа и начал работать над своей внешностью. Как показывает практика, я не прогадал.

Тарас Цымбалюк постоянно работает над своей внешностью

Актерская психика очень гибкая. За день приходится переживать сразу несколько ситуаций, десятки эмоций. Как долго отходите после таких съемок? Удается оставлять пережитое на площадке, а не приносить домой?

– На самом деле все актеры – психи (смеется). Порой очень сложно держать себя в руках. Из-за какой-то мелочи ты можешь сорваться на родных людях, хотя в моем случае это бывает редко. Мне очень повезло!

Тина работает в сфере кино и шоу-бизнеса, она знает "кухню" и понимает, что мне бывает нелегко. Она знает, как помочь мне, чтобы после эмоциональных съемок я пришел в себя и как-то расслабился. Дома меня всегда ждет максимальная поддержка – она меня спасает. За это я очень благодарен Тине.

Кадры со свадьбы Тараса и Тины Цымбалюк

Правда, что вы фанат FIFA ? Как давно играете?

– Я обожаю эстетику компьютерных игр. Это любовь с детства. Тогда не было возможности купить компьютер или долго зависать в клубе, поэтому играл дозировано. Но сейчас могу оторваться. Максимально кайфую, когда покупаю новые игры, приставку.

Меня можно назвать фанатом игр. Но не FIFA единой. Мы любим с Тиной проходить длинные сюжетные истории, квесты. Days Gone, Uncharted, Ghost of Tsushima – три лучшие игры за последнее время.

Вы часто пишите про машины. Откуда такая любовь к авто? Как долго водите?

– Несмотря на то, что я часто пишу про авто, на права я сдал только год назад. За это время я успел получить большой водительский опыт и поездить на разных машинах, чему очень рад. Мне не хватало этого навыка для съемок. Не важно, какой жанр – экшн-сериал, драма или мелодрама – герой часто должен уметь водить. Теперь и я могу погонять в кадре.

Цымбалюк получил права только в 2020 году

Вы когда-нибудь работали не по профессии?

– Конечно! Съемки и проекты пришли не сразу. Первая моя работа – на автомойке в Корсуне. После института, да и в период учебы, я тоже работал не по профессии. Был стюартом на Олимпийском, около года – кальянщиком в Пассаже, делал по 40 кальянов в день.

Вы допускали, что с актерством может не сложиться?

– За обучение платили родители, работа появилась после университета, поэтому длительное время меня преследовали переживания и сомнения. Актерство казалось мне чем-то эфемерным. Вещь, которую я не могу пощупать, обуздать. Вера в то, что я могу зарабатывать профессией деньги, появилась не так давно.

Тарас Цымбалюк не думал, что сможет зарабатывать актерством

Напомним, "Ангелы-2"– продолжение экшн-сериала про элитный спецотряд в структуре МВД, которому поручают сверхсекретные и рискованные задания – защита важных для следствия свидетелей, известных политиков или бизнесменов.

В главных ролях также снялись: Сергей Фролов, Евгений Олейник, Екатерина Файн, Дмитрий Вивчарюк, Александр Пискунов, Анастасия Капинус, и другие.

OBOZREVATEL ранее писал, как Тарас Цымбалюк прокомментировал съемку в клипе российских артистов. Он заявил, что для него это был бесценный опыт, а к критике поклонников он относится с уважением.

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