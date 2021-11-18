'У нас не Голливуд': секс-символ украинского кино Цымбалюк рассказал о работе на автомойке и отношениях с женой. Интервью

15 ноября на канале 2+2 стартовал новый сезон экшн-детектива "Ангелы" о работе спецотряда. Его главная задача – защита важных свидетелей, политиков и бизнесменов, которым угрожает опасность.

Во втором сезоне к актерскому составу присоединился Тарас Цымбалюк, звезда проектов "Крепостная", "Черной ворон", "Поймать Кайдаша". О новой роли, сложностях творческой профессии и своих увлечениях, актер рассказал в интервью для OBOZREVATEL.

– Тарас, до того, как вас пригласили в проект "Ангелы-2", вы видели первый сезон?

– Я смотрел первый сезон. Мне понравилась история спецназа – молодые парни, отчаянные бойцы, перестрелки, драки. В этом было правильное мужское настроение и определённый нерв. Также сериал заинтересовал меня в актерском плане.

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В тот момент у меня было несколько предложений поучаствовать в мелодрамах, но когда Сергей Карпенко (продюсер сериала и мой хороший друг) предложил сняться в "Ангелах", я сразу же согласился. Захотелось чего-то драйвового, интересного. "Ангелы" как раз такой сериал. И я думаю, нам удалось снять историю, которая зацепит зрителя.

– Кто ваш герой?

– Ваня даже не думал, что ему понравится служба в отряде. У него была совсем другая жизнь: его интересовали девчата, тусовки, клубы. Он знал, что у него есть харизма, внешность – и привык этим пользоваться. Но в спецназе все в равных условиях.

Более того, есть начальство, чьи приказы он должен выполнять. Ему было некомфортно. Но пережив некоторые драматические моменты, он понял, что "Ангелы" стали его семьей. Отыграть эти изменения – от непринятия до дружбы – было интересно.

– Съемки какого эпизода запомнились больше всего?

– В одной из сцен мне впервые пришлось сесть за руль старого микроавтобуса на механике, который для такого неопытного водителя, как я, жутко неудобен. Я вел машину, параллельно отыгрывал сцену, стрелял, отбивался. Пришлось попотеть (улыбается). И таких ситуаций, которые в хорошем смысле выбивали меня из зоны комфорта, было много. Но для мужчины такой опыт бесценен!.

– Многие говорят, что в Украине нет актеров, которые смогли бы сыграть супергероев? Вы согласным с этим?

– Не согласен. Есть талантливые ребята, которые заслуживают быть в кадре, но им не дают времени подготовиться к съемкам – пойти в зал, к примеру. Поэтому они теряют роли. На их место берут тех, кто уже в нужной физической форме. Такая специфика нашего кинорынка: сегодня утвердили на роль, завтра снимаем.

У нас не Голливуд – никто не даст полгода, чтобы ты накачался, даже если в остальном ты идеально подходишь. Поэтому ты должен быть всегда готов. Я рад, что когда-то сделал ставку на амплуа и начал работать над своей внешностью. Как показывает практика, я не прогадал.

– Актерская психика очень гибкая. За день приходится переживать сразу несколько ситуаций, десятки эмоций. Как долго отходите после таких съемок? Удается оставлять пережитое на площадке, а не приносить домой?

– На самом деле все актеры – психи (смеется). Порой очень сложно держать себя в руках. Из-за какой-то мелочи ты можешь сорваться на родных людях, хотя в моем случае это бывает редко. Мне очень повезло!

Тина работает в сфере кино и шоу-бизнеса, она знает "кухню" и понимает, что мне бывает нелегко. Она знает, как помочь мне, чтобы после эмоциональных съемок я пришел в себя и как-то расслабился. Дома меня всегда ждет максимальная поддержка – она меня спасает. За это я очень благодарен Тине.

– Правда, что вы фанат FIFA ? Как давно играете?

– Я обожаю эстетику компьютерных игр. Это любовь с детства. Тогда не было возможности купить компьютер или долго зависать в клубе, поэтому играл дозировано. Но сейчас могу оторваться. Максимально кайфую, когда покупаю новые игры, приставку.

Меня можно назвать фанатом игр. Но не FIFA единой. Мы любим с Тиной проходить длинные сюжетные истории, квесты. Days Gone, Uncharted, Ghost of Tsushima – три лучшие игры за последнее время.

– Вы часто пишите про машины. Откуда такая любовь к авто? Как долго водите?

– Несмотря на то, что я часто пишу про авто, на права я сдал только год назад. За это время я успел получить большой водительский опыт и поездить на разных машинах, чему очень рад. Мне не хватало этого навыка для съемок. Не важно, какой жанр – экшн-сериал, драма или мелодрама – герой часто должен уметь водить. Теперь и я могу погонять в кадре.

– Вы когда-нибудь работали не по профессии?

– Конечно! Съемки и проекты пришли не сразу. Первая моя работа – на автомойке в Корсуне. После института, да и в период учебы, я тоже работал не по профессии. Был стюартом на Олимпийском, около года – кальянщиком в Пассаже, делал по 40 кальянов в день.

– Вы допускали, что с актерством может не сложиться?

– За обучение платили родители, работа появилась после университета, поэтому длительное время меня преследовали переживания и сомнения. Актерство казалось мне чем-то эфемерным. Вещь, которую я не могу пощупать, обуздать. Вера в то, что я могу зарабатывать профессией деньги, появилась не так давно.

Напомним, "Ангелы-2"– продолжение экшн-сериала про элитный спецотряд в структуре МВД, которому поручают сверхсекретные и рискованные задания – защита важных для следствия свидетелей, известных политиков или бизнесменов.

В главных ролях также снялись: Сергей Фролов, Евгений Олейник, Екатерина Файн, Дмитрий Вивчарюк, Александр Пискунов, Анастасия Капинус, и другие.

OBOZREVATEL ранее писал, как Тарас Цымбалюк прокомментировал съемку в клипе российских артистов. Он заявил, что для него это был бесценный опыт, а к критике поклонников он относится с уважением.