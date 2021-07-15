Секс-символ украинского кино Цымбалюк – о съемках в клипе российских артистов: я не мог отказаться. Видео

Украинский актер, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк отреагировал на негативные комментарии в свой адрес из-за съемок в клипе российской группы "Ленинград". Он заявил, что для него это был бесценный опыт, а к критике поклонников он относится с уважением.

В интервью для Youtube-канала DOROTYE Цымбалюк уточнил, что никакого "предательства", как выразились некоторые пользователи, в этом точно нет. Видеоклип снимала в Киеве украинская команда во главе с режиссером Леонидом Колосовским (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Каждый актер мечтает, чтобы он стоял в таких кадрах, при таком свете, чтобы массовка была одета именно так, чтобы гримеров и костюмеров на площадке было больше, чем 20. Это все очень круто и мне иногда в Украине этого не хватает. Я не еду, чтобы все это найти, например, в Россию… Но я не мог отказаться от этого, когда прочитал сценарий, узнал, какое будет наполнение, что по сюжету там будет какой-то танец", – объяснил свою точку зрения звезда.

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Кроме того, в съемках также приняла участие украинская актриса Даша Трегубова.

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Коротко о знаменитости:

Тарас Цымбалюк – украинский актер театра, кино и телевидения. В 2018-2019 годах сыграл главную роль в киноленте "Черный ворон".

В 2019 году появился в роли Карпа Кайдаша в телесериале "Поймать Кайдаша". В 2020-ом принял участие в телепроекте "Танці з зірками". В июле знаменитость женился на своей возлюбленной Тине Антоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский актер и участник проекта "Танці з зірками" Тарас Цымбалюк снялся в красивой фотосессии со своей возлюбленной Тиной Антоненко. В сети пару засыпали комплиментами.