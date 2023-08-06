'Работает на интимном фронте': путинист Тарзан посрамил киевлянку-предательницу Королеву своими похотливыми танцами с другой женщиной

Одиозный российский стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, который по совместительству является мужем певицы-предательницы родом из Киева Наташи Королевой, стал посмешищем в сети. В Интернете завирусилось видео с работы путиниста, который развлекал клиентку похотливыми эротичными танцами.

Видео дня

Стриптизера, который яро и упорно поддерживает террористическую войну в Украине, восхваляя СССР и путинский режим, тут же высмеяли. Досталось и Королевой, которую, по мнению интернет-пользователей, опозорил ее супруг. Соответствующее видео в своем Telegram-канале разместил блогер Богдан Беспалов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Главный патриот болот и ненавистник Украины работает на интимном фронте. Тарзан, а мог бы своим талантом обольщать кадыровцев. Даже дон дон не устоял бы", – поглумился в описании блогер.

На кадрах 53-летний голый Глушко трется своим телом о женщину в явном состоянии алкогольного опьянения. И на руки он ее подымает, и в шею целует, и на землю бросает, имитируя после этого половой акт.

Видео, очевидно, было снято давно, однако, как заметили интернет-пользователи, оно по-прежнему отчетливо демонстрирует суть страны-террористки.

"Я даже не знаю, как это комментировать. Просто испанский стыд", "Страхи болот. Это такой шок-контент. Я не выдержала – не смогла смотреть", "Какое же оно противное. Королевой норм с ним жить?", "Желтые тюльпаны, вестники разлуки", "Капитан голая задница", "Вот он, офицер запаса российской армии", "Блевать хочется", "Зачем я это посмотрела, это выжгло мне глаза", "Россия заслуживает именно на таких артистов и патриотов", – комментируют увиденное в сети.

Напомним, мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана. Она выложила патриотический пост в украинском стиле и отписалась от стриптизера из-за его антиукраинских заявлений.

Украинская певица Ирина Билык на своем благотворительном концерте в Майами позвала подругу-украинку Порывай на сцену и назвала ее зятя-стриптизера "г*вном" из-за того, что он поддержал оккупантов. Мама Королевой в ответ рассмеялась.

Однако на днях певица подставила маму, заявив, что та гостит у нее с мужем в Москве, и они все живут под одной крышей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Наташа Королева заявила, что готова отправить своего мужа-стриптизера Тарзана воевать против родного народа. Артистка примирилась с тем, что ее избранника могут забрать в армию, поскольку считает, что "такая у них жизнь".

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