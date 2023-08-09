Quest Pistols оправдались за свое скандальное выступление на Бали, где присутствовали россияне

Популярная украинская группа Quеst Pistols, которая воссоединилась в 2022 году после более чем 10-летнего перерыва, чтобы помочь Украине, попала в громкий скандал из-за недавнего выступления на Бали. На частной вечеринке, где пели музыканты, присутствовали, в частности, и россияне. Участники коллектива прокомментировали хейт в свой адрес, заверив, что о гостях из страны-террористки не знали. Кроме того, по словам артистов, организацией их выступления на корпоративе занималась украинская компания.

Видео дня

Участники Quest Pistols рассказали, что выступали на дне рождении гражданина Казахстана, так что большинство присутствующих были именно оттуда. Разъяснения обнародовали на официальной странице коллектива в Instagram.

"Выступление было на дне рождении гражданина Казахстана Рафаэля Ромена, а не для россиян. Были преимущественно граждане Казахстана. Нас пригласило ивент агентство из Украины, они занимались организацией события", – заверили артисты.

Оправдались музыканты и за то, что пели свои русскоязычные треки. Они сообщили, что часть репертуара уже перевели на родной язык и сейчас в процессе написания новых украиноязычных песен, однако на концертах продолжают исполнять и старые непереведенные хиты.

В сети показали, что на корпоративе присутствовали люди, которые либо проживают, либо периодически посещают Москву. В частности, распространили снимок некой Роксаны Геллер, которая публиковала у себя в профиле фото из столицы России.

Quest Pistols на это ответили: "Аудитория нам кричала "Слава Украине!" и эти видео также гуляют по сети... Среди гостей было несколько человек, типа русские. Наверняка мы не знаем об их гражданстве. Они в руках не держали паспорт во время события. Упрек, что судя по соцсетям они посещают периодически Москву. Так, каждый может посмотреть, что фото Роксаны Геллер, которое размещают в качестве доказательства, – последнее в ее соцсетях из России, оно датировано 2021 годом, потому что человек в эмиграции".

Самое большое возмущение у украинцев вызвал тот факт, что именинник, которого развлекали украинские артисты, в своих соцсетях после праздника разместил InstaStories, в которой пел трек "Я русский" опального кремлевского шута SHAMAN. Участники Quest Pistols объяснили, что это было якобы высмеивание пропагандистской песни.

"В его социальных сетях есть видео под песню группы Kalush Orchestra – Stefania, где мужчина якобы показывает, как с друзьями готовится к победе Украины. Рафаэль разместил ту сторис после нашего выступления, на следующий день. Он подписал ее как "кринж уже в городе", но на это не обратили почему-то внимание. А КРИНЖ означает (с англ. Cringe – стесняться, смущаться, испытывать неудобство) – это понятие описывающее все, что отвратительно, неприятно, проявляет стыд и возмущение", – высказались исполнители.

Артисты также призвали "не искать предательство там, где его нет", заверив, что их команда делает все возможное для приближения победы Украины в войне, а часть средств в разных процентах из их частных и публичных мероприятий идет на помощь в Фонды, а также персонально военным.

Впрочем, даже это не убедило некоторых поклонников. Так, под постом некоторые комментаторы пишут: "Что за оправдания? Чего вообще во время войны вы бл*ха можете поехать выступать у кого-то на др? На Бали? В Бахмуте будет выступление?", "Если бы вы ехали на концерт, то нет вопросов (популяризация украинского), но это просто чей-то корпоратив, разочарованна вами".

Ранее OBOZREVATEL писал, что в похожий скандал попал ведущий Остапчук, который провел день рождения одесситки Юлии Буряк, которая несколько лет назад вышла замуж за российского бизнесмена Леонида Арапова по прозвищу "алюминиевый король". На празднике украинки были гости из РФ, о которых ведущий якобы не знал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!