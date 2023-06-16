Остапчук развлекал россиян на празднике жены воронежского 'алюминиевого короля': как оправдался ведущий

Украинский телеведущий Владимир Остапчук провел день рождения одесситки Юлии Буряк, которая несколько лет назад вышла замуж за российского бизнесмена Леонида Арапова по прозвищу "алюминиевый король". На празднике украинки были гости из РФ, о которых ведущий якобы не знал.

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Артист подтвердил, что вел мероприятие в греческом городе Миконосе telegram-каналу "Культурная Прачечная". В свое оправдание он подчеркнул, что Буряк якобы замужем за украинцем по имени Андрей, однако в сети о разводе со скандальным россиянином информации нет (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Новая возлюбленная Остапчука засветилась в Греции и обозначила геолокацию, а сам ведущий попал на видео гостей. Праздник он якобы вел на двух языках.

"Да, на видео я. Но я читаю, что пишут, и понимаю, что этот заказ на меня, потому что пишут о том, что не является правдой, кроме того, что я там был. И к тому же берут это все из головы. Во-первых, заказчица – украинка, из Одессы. Ее муж тоже украинец. Кроме этого, организаторы сообщали, что они, как и гости, донатят миллионы на нашу армию. Я знаю, что бывший муж Буряк из России, но она давно рассталась с ним и не была в России с момента начала полномасштабного вторжения. Праздник проводил на украинско-российском, потому что были гости из Грузии. Если бы я знал перед событием, что там будет кто-то из россиян, я бы не взял эту работу", – говорится в сообщении.

Как мы уже упоминали выше, информации о новом браке или разводе Буряк в открытом доступе нет.

В доказательство своих слов украинец отправил скриншоты переписки с менеджером, где спрашивает, знал ли он о российских гостях. На это ведущему ответили, что организаторы о друзьях из Москвы не упоминали.

Остапчук в грубой форме напомнил, что не выступает для россиян, и пригрозил менеджеру увольнением. Организаторы события, в свою очередь, заявили, что супруги Юлия и Андрей, а также их гости донатят миллионы на ВСУ.

Стоит также отметить, что в Одессе 15 июня было объявлено днем траура. В это время одесситы громко праздновали день рождения в Греции в компании россиян.

Ранее OBOZREVATEL писал, что избранница Владимира Остапчука Екатерина Полтавская пожаловалась на плохое самочувствие. 22-летняя девушка потеряла сознание во время своего отдыха в Греции.

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