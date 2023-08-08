Скандал из Quеst Pistols: группа засветилась на Бали, где выступала на дне рождения перед россиянами. Видео

Украинскую группу Quеst Pistols обвинили в выступлении перед россиянами на Бали во время полномасштабного вторжения России. Коллектив дал концерт на дне рождения русскоговорящих гостей, среди которых были украинцы и россияне, живущие и зарабатывающие на острове.

Видео дня

На это обратил внимание блогер Богдан Беспалов, возмутившийся, что артистов выпустили за границу не участвовать в проукраинских мероприятиях, а зарабатывать на праздниках. Видео появилось на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Stories, как Quеst Pistols в оригинальном составе на русском и украинском языках развлекают своих заказчиков, выложила жена одесского диджея Proshe. Я не знаю, каким образом подобный формат может помочь ВСУ", – высказался блогер.

В постах Валерии Проше Богдан Беспалом заметил репост со страницы другой девушки – Роксаны Геллер. Проанализировав ее профиль, становится ясно, что девушка много лет живет на Бали, но периодически возвращается в Москву и постит фото с Красной площади.

Датированы они, конечно, годами до полномасштабного вторжения. Судя по описаниям, у Геллера там остались родные, друзья и дача, а значит можно сделать вывод, что она – россиянка в эмиграции.

Впрочем, день рождена был не у нее, а у Рафаэля Ромена. Он опубликовал ролик, где задувал свечи на торте и развлекался под выступление Quеst Pistols с гостями. У Рафаэля есть одно фото из Киева и видео в поддержку Украины в профиле, а еще у него на следующий день после празднования появились stories с друзьями, которые пели "Я русский" путиниста Шамана.

Также удалось идентифицировать других гостей на празднике и найти их связь с РФ. Так, в отметках именинника под видео на празднике засветился врач, фотографировавшийся в 2018 году на Красной площади.

А также stories со дня рождения записывал Артур Агаджанян, также публиковавший видео из Москвы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в схожий скандал попал ведущий Остапчук, который провел день рождения одесситки Юлии Буряк, несколько лет назад женившейся на российском бизнесмене Леониде Арапове по прозвищу "алюминиевый король". На празднике украинки были гости из РФ, о которых ведущий якобы не знал.

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