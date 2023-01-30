Пять звезд, которые столкнулись с мистикой в жизни: некоторые не нашли разгадки до сих пор

Магия, НЛО, привидения и экстрасенсы – кто-то в них верит, а кто-то считает абсолютной выдумкой и бредом. Однако среди тех, кто относится к первой категории, есть немало звезд. Более того, некоторые знаменитости уверяют, что сталкивались с мистикой в реальной жизни.

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Так, певица Селена Гомес видела инопланетян, а актер и музыкант Джаред Лето живет в доме с привидениями, из-за чего ему приходится постоянно менять дворецких, которые не выдерживают странных ночных шагов и пугающих шорохов. Об этих и других артистах расскажем в материале OBOZREVATEL.

Селена Гомес

Действительно, по словам певицы, а также актрисы молодежных фильмов и сериалов, она сталкивалась с призраками и НЛО. Теперь, как утверждает Селена, она их не боится. Звезда скачала специальное приложение на телефон, которое позволяет "отлавливать" потусторонних существ.

Джаред Лето

Джаред Лето привидений не только не боится, но и живет с ними. Несколько лет назад актер приобрел новую недвижимость – бывшую военную киностудию с особняком и внушительным участком земли на голливудских холмах. По словам кинозвезды, в его доме полно призраков. Именно поэтому он спокойно соглашается сниматься на кладбище и других жутких местах, ведь "тренируется" общаться с призраками дома. Ночные шаги, непонятные шорохи и жуткие вздохи слышат и уборщицы Лето, которые меняются довольно часто.

Брюс Уиллис

Уиллис столкнулся с потусторонними силами во время съемок мистического фильма "Шестое чувство". Одна из сцен разворачивалась в церкви. Актер хотел помочь своему 8-летнему коллеге по площадке Хейли Джоэлу Осменту почувствовать себя более раскрепощенно. Он начал корчить разные смешные рожицы и шутить о мистике в киноленте. Как вдруг, мальчик попросил звезду немедленно отойти в сторону. Спустя несколько секунд на то место, где стоял Уиллис, рухнула огромная готическая люстра. Некоторое время спустя Брюс снова попытался придумать пару острот на тему призраков, но через несколько секунд упал с лестницы и разбил нос. С тех пор он стал крайне суеверным.

Леди Гага

Если вспомнить начало карьеры певицы, то она постоянно шокировала публику своими эпатажными нарядами, за что ее нередко называли инопланетным существом. Однако, как оказалось, сама Гага боится мистики, хотя и верит в нее. Так, на одном из концертов в Лондоне, сразу после исполнения хита Alejandro, артистка резко прервала выступление и удалилась со сцены. Оказалось, что она вызвала охотников за привидениями, поскольку почувствовала в зале присутствие паранормальных явлений. Когда те завершили свою работу, певица вернулась к поклонникам и спокойно продолжила шоу.

Николас Кейдж

Когда вы узнаете историю бывшего жилья актера, смотреть мистические фильмы с его участием станет куда страшнее. Много лет назад Кейдж приобрел особняк в Новом Орлеане по Ройал-стрит, в котором в 19 веке жила Дельфина ЛаЛори – она мучила и убивала темнокожих рабов. Звезда провел в доме всего одну ночь, а уже на утро выставил жилье на продажу. По словам Кейджа, призраки не давали ему спать жуткими воплями и угрозами о мести.

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