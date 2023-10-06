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Путинистка Слава испугалась "дронов" во Владивостоке на противоположном от Украины конце РФ

Катерина Малай
Люди
2 минуты
138
Путинистка Слава испугалась 'дронов' во Владивостоке на противоположном от Украины конце РФ

Российская певица Слава, которая с бранью обращалась к президентам России и Украины с наглой просьбой прекратить убийства российских солдат, перепугалась из-за взрывов на противоположном от Украины конце РФ. Во Владивостоке, расположенном на берегу Японского моря, путинистке привиделись "дроны".

Услышав взрывы, спокойное настроение россиянки исчезло, поэтому она обратилась к подписчикам. О испуганной путинистке написали российские СМИ, которые следят за ее соцсетями (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Просто гром. Ну, не гром, а какой-то удар из какого-то оружия. Я думаю, дрон, не дай Бог! Что делать? Я бабушка уже. Жизнь одна. Вот – одна. Она одна настолько, что живите и кайфуйте", – поразмыслила артистка.

Видео дня
Путинистка Слава испугалась "дронов" во Владивостоке на противоположном от Украины конце РФ

Позже певице объяснили, что для Владивостока выстрел из пушки в 12:00 – это старая традиция, которую в городе каждый день отмечают в полдень. Кроме этого, дроны ни разу даже близко не подлетали к "дальневосточной столице РФ".

Даже в 10 тысячах километров от Украины, за Китаем и другими странами, Слава продолжает ассоциировать любые громкие звуки со взрывами, хотя всего месяц назад выдавала себя за смельчака, оскорбляя президента Украины Владимира Зеленского.

Путинистка Слава испугалась "дронов" во Владивостоке на противоположном от Украины конце РФ

Тогда певица так решительно вышла в stories, как будто ее мнение передадут непосредственно диктатору Путину, и попросила его "остановить убийства", но не украинцев, а российских оккупантов. Чтобы перестраховаться от репрессий и штрафов, Слава обозвала украинского лидера.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские пропагандисты уже не справляются с работой по затуманиванию голов своего населения, поэтому для большей убедительности начали к микрофонам привлекать иностранцев.

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