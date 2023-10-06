Путинистка Слава испугалась 'дронов' во Владивостоке на противоположном от Украины конце РФ

Российская певица Слава, которая с бранью обращалась к президентам России и Украины с наглой просьбой прекратить убийства российских солдат, перепугалась из-за взрывов на противоположном от Украины конце РФ. Во Владивостоке, расположенном на берегу Японского моря, путинистке привиделись "дроны".

Услышав взрывы, спокойное настроение россиянки исчезло, поэтому она обратилась к подписчикам. О испуганной путинистке написали российские СМИ, которые следят за ее соцсетями (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Просто гром. Ну, не гром, а какой-то удар из какого-то оружия. Я думаю, дрон, не дай Бог! Что делать? Я бабушка уже. Жизнь одна. Вот – одна. Она одна настолько, что живите и кайфуйте", – поразмыслила артистка.

Видео дня

Позже певице объяснили, что для Владивостока выстрел из пушки в 12:00 – это старая традиция, которую в городе каждый день отмечают в полдень. Кроме этого, дроны ни разу даже близко не подлетали к "дальневосточной столице РФ".

Даже в 10 тысячах километров от Украины, за Китаем и другими странами, Слава продолжает ассоциировать любые громкие звуки со взрывами, хотя всего месяц назад выдавала себя за смельчака, оскорбляя президента Украины Владимира Зеленского.

Тогда певица так решительно вышла в stories, как будто ее мнение передадут непосредственно диктатору Путину, и попросила его "остановить убийства", но не украинцев, а российских оккупантов. Чтобы перестраховаться от репрессий и штрафов, Слава обозвала украинского лидера.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские пропагандисты уже не справляются с работой по затуманиванию голов своего населения, поэтому для большей убедительности начали к микрофонам привлекать иностранцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!