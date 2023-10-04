У россиян заканчиваются пропагандисты: притащили к микрофону ряженого американского актера

Похоже, российские пропагандисты уже не справляются с работой по затуманиванию голов своего населения, поэтому для большей убедительности начали привлекать к микрофонам иностранцев. Американец Ричард Ли Уилсон, более десяти лет живущий в России, пофантазировал, что скоро в РФ хлынут потоки мигрантов с цивилизованного Запада.

Об этом американец Ричард Ли Уилсон рассказал в большом интервью пропагандистским СМИ. Уилсон называет себя американским актером, однако вряд ли о нем слышали в США, потому что имеет в творчестве только российские картины, и то – роли в эпизодах.

Видео дня

Ричард Ли Уилсон, который, по его словам, родился в Сан-Франциско, уже более десяти лет проживает в подмосковном Королеве, у него российская жена и сын. Ричард снялся в российских фильмах "Лихорадка", "Нюрнберг", "Елки-Иглы", "Петрополис".

Путинист говорит, что несколько месяцев назад написал для одного журнала, что американцы хотят уничтожения России. Однако, по его словам, она непременно устоит, а впоследствии "сюда приедет больше беженцев, сотни тысяч американских канадцев, западноевропейских, австралийцев, новозеландцев". Мол, другого такого места нет – здесь иностранцы будут чувствовать себя "как дома".

Артист уверяет, что большинство его американских друзей имеют такую же политическую позицию. И почти каждому из них "нравится Путин как лидер". А еще они не могут дождаться, когда смогут переехать в Россию.

В конце беседы стало ясно, зачем Ричард все это нагородил: иностранец очень хочет получить российское гражданство. И даже начал писать сценарий фильма о религиозной и милостивой России, чтобы еще больше выдаваться за своего.

"Пишу фильм об очень токсичном американце, который ведет такой же токсичный канал на YouTube. В жизни героя происходят неприятности, и его друг говорит: "Послушай, единственный способ решить твою проблему – поехать в Россию, монастырь". И он едет в российскую деревню", – на полном серьезе выдает ура-патриот.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в России запретили 1200 артистов из-за войны в Украине: звезд внесли в "зеленые" и "черные" списки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!