Путинистка Шукшина заявила, что HIMARS вычисляет и уничтожает россиян, которые вакцинировались ''Спутником''

Российская актриса и телеведущая, ярая приверженка Путина Мария Шукшина уверена, что разоблачила американский план. Артистка заявила – Covid-19 был придуман для того, чтобы впоследствии для вируса изобрести вакцину и уничтожать россиян, которые вкололи себе этот препарат. Женщина всерьез называет пандемию – "американской инфекционно-военной спецоперацией".

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Данную информацию подтверждают пропагандистские СМИ. Шукшина считает, что таким образом реактивная система залпового огня HIMARS будет вычислять российские казармы и бить по ним и мирным жителям.

"То, что началось в 2020-м году было начало американской инфекционно-военной спецоперации. Сначала придумывается некий вирус, затем разрабатывается от него лекарство-вакцина, которая ничем не помогает, кроме как оставляет чип с координатами для спутника. А затем по этому спутнику наводится американское оружие - бьют по казармам и мирному населению, которое поддалось провокации и вкололо в себя "Спутник", – выдала свою теорию путинистка.

Актриса думает, что ее умозаключения – вполне очевидны. Она удивлена, почему должна объяснять столько простые вещи аудитории. Мария пыталась уберечь население от вакцинации, "но бигфарма и ВОЗ сейчас имеют больше власти". Пользователи сети были обескураженны данным заявлением и начали развивать тему дальше.

"Так что это получается, что хаймарсы уничтожают россиян по заказу россиян?", "А может нет никакого HIMARS? В Пентагоне нажимают кнопку, и вакцинированные в нужном месте подрываются?", "Что же у них в головах?", "У нее папа пил часто. Ничем другим, кроме как алкоголизмом советских времен, этот маразм нельзя объяснить", – комментируют слова Шукшиной пользователи сети Twitter.

После мощного резонанса в сети, россиянка заверила, что СМИ создали фейк и она не имеет никакого отношения к распространению данной информации про "Спутник" и американское оружие.

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