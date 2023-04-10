Путинистка Бондарчук выдала порцию бреда о ''воронке укров в Ростове в 2014-м'' и собралась гулять по Крещатику. Видео

Российская актриса и режиссер Наталья Бондарчук пришла на пропагандистскую программу к одному из главных рупоров Кремля Борису Корчевникову и выдала порцию абсурдного бреда об Украине и войне. Артистка заявила, что в 2014 году в Ростове "собственными глазами видела воронку от укров, которые хотели попасть в лагерь беженцев".

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Путинистка, следуя пропагандистской методичке, поведала, что бомба, от которой и образовалась мнимая воронка, была куплена американцами. Фрагменты абсурдного интервью распространили в Telegram-каналах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит сразу отметить, что Бондарчук крайне тяжело формулировала мысли, будто придумывала текст своей сказки на ходу. Большинство из того, что она сказала, – это в прямом смысле бред, поскольку слова и предложения будто не связаны между собой.

"Все видела своими глазами. Увидела воронку в Ростове от укров в 2014 году. Я стояла на краю этой воронки. Они хотели попасть в лагерь беженцев. Ведь тогда беженцы начались. Оттуда бежали женщины с детьми, говорили: "Спасите". Мы уже могли представить себе вот это. Все это расползается. И кто доволен? Конечно те, кому это выгодно. Посмотрите кому. Штатам? Что им нужна эта Украина? Да они после Украины кого-то другого найдут, чтобы нас опять туда завести, и сказать: "Всё в порядочке". Тут ты понимаешь, что нет, ребята, всё, хватит – давайте-ка, страна огромная, на смертный бой", – произнесла несвязные мысли "Z-патриотка".

В завершение пропагандисты, Бондарчук и Корчевников, собрались гулять по Крещатику "в шесть часов вечера, после войны".

Как писал OBOZREVATEL ранее, российский хореограф, судья шоу "Танцы" на телеканале ТНТ Мигель заявил, что "бежал" из Украины в 2014 году, поскольку якобы боялся за свою жизнь. Руководствуясь известными пропагандистскими нарративами, танцор рассказал, что в Киеве его ущемляли из-за русского языка. Подробности – в нашем материале.