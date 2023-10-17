Путинист Сергей Зверев, ранее поддерживавший Украину, потерял бизнес из-за войны: над ним смеются коллеги из Европы

Эпатажный российский певец, парикмахер и модельер Сергей Зверев, который еще в 2014 году чествовал память Небесной Сотни в Киеве и давал концерты в Одессе, потерял бизнес из-за войны в Украине. Санкции сильно удалили по карману путиниста, а коллеги в Европе над ним насмехаются.

Однако такая жизнь вполне устраивает артиста, который уже давно не писал хитов и не пользуется уважением среди коллег-дизайнеров. Об этом он сам рассказал в интервью российским пропагандистам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

До начала полномасштабного вторжения Зверев, которому уже исполнилось 60 лет, руководил салоном красоты в Москве. Однако мировые санкции заставили россиянина закрыться.

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"В Москве очень дорогая аренда. Для того, чтобы начать бизнес, нужны большие деньги. Это просто невозможно! Пока, насколько я знаю, у всех коллег такая ситуация. У дизайнеров тоже. Многие из них закрыли ателье и дома пытаются шить. Я, глядя на них, понимаю, что сейчас открывать ничего не нужно. Да и большинство моих клиентов уехали за границу", – посетовал певец.

Сам Зверев эмигрировать не планирует, хотя это якобы откровенно удивляет его друзей в Европе. По словам певца, он готов поддерживать родину в ее стремлении уничтожить украинцев, даже если будет жить в нищете.

"Надо мной давно все ржут. Коллеги из Европы спрашивают меня: "Что ты там делаешь? У тебя ни работы, ни съемок, ни эфиров – ничего нет, за что ты там держишься?" А я считаю, что любовь к родине не исчисляется ни количеством ротаций и гастролей, ни количеством заработанных денег", – сказал Зверев.

Добавим, что чувство "патриотизма" у артиста не врожденное. 9 лет назад Сергей Зверев стал одним из немногих российских артистов, решившихся приехать в Украину. Как рассказывал сам певец, он месяц жил в Киеве во время Революции Достоинства и даже возложил цветы, чтя память Небесной Сотни. В это время в России кричали о "нацистах" и другими словами оскорбляли украинцев.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский радиоведущий Слава Демин рассказывал, что ему предлагали интим два известных российских мужчин. Среди них был и Зверев.

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