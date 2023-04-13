Почитал Небесную Сотню и ходил в вышиванке, а теперь славит войну: как изменилась позиция Зверева по отношению к Украине за 8 лет

Эпатажный российский певец, парикмахер и модельер Сергей Зверев еще в 2014 году чествовал память Небесной Сотни в Киеве и давал концерты в Одессе, а уже после 24 февраля 2022 года превратился в ярого путиниста. Сейчас одиозный 59-летний исполнитель не прочь воевать с украинцами за амбиции безумного диктатора.

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Все хорошие слова об Украине для звезды уже ничего не означают. OBOZREVATEL решил сравнить, что Зверев говорил украинским СМИ в 2014 году, и что лжет пропагандистам сейчас (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

8 лет назад Сергей Зверев стал одним из немногих российских артистов, решившихся приехать в Украину. Как рассказывал сам певец, он месяц жил в Киеве во время Революции Достоинства и даже возложил цветы, чтя память Небесной Сотни.

В интервью Екатерине Осадчей в "Світському житті" певец признавался, что рассказывал своим коллегам правду о Майдане, которую собственными глазами видел в столице Украины.

"Все что я видел, я им рассказывал. Дело в том, что я в украинской вышиванке дома хожу. Мне в ней удобно, комфортно. И для меня это не подвиг, а обычная одежда. У нас в России они продаются. Я с удовольствием их покупаю", – хвастался Зверев.

Вторжение России в Крым, Донецкую и Луганскую области он комментировал очень осторожно. Певец призывал к миру и компромиссу между лидерами двух стран.

Впрочем, уже в 2022 году его риторика кардинально поменялась. В интервью российским пропагандистам Зверев не призывал к прекращению огня, а заявлял, что готов воевать с украинцами.

Путинист опубликовал свое фото в короне и мантии с риторическим вопросом, не слишком ли дерзко он одет для военкомата. Россияне тогда, кстати, обвинили его в неуважительном отношении к военным.

"Я показал всем, что это касается каждого. Нужно понимать, что эта ситуация касается тебя и меня. Всех, кто живет в России. Есть такое понятие – "нужно". У нас есть права, но не нужно забывать, что есть и обязанности. Я думаю, что сильнее 90% нашего шоу-бизнеса", – заявлял эпатажный парикмахер.

Зверев и не подумал осудить кремлевский режим за терроризм и геноцид в Украине. Вместо этого он создает "патриотическую" одежду, как, например, галстук со стразами в цветах российского флага. В своих соцсетях Зверев поздравляет окупантов с профессиональными праздниками и активно продвигает пропаганду в массы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский радиоведущий Слава Демин рассказывал, что ему предлагали интим двое известных российских мужчин. Среди них был и Зверев.

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