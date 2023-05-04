Путинист Киркоров после серии громких скандалов собрался отбелить репутацию пожертвованиями для оккупантов

Известный российский певец Филипп Киркоров последние несколько месяцев не вылезает из скандалов. Z-патриоты призывают проверить концерты "короля эстрады" на пропаганду ЛГБТ, а сам кремлевский шут тем временем надеется отбелить репутацию и вызвать уважение у собственных обидчиков.

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Так, артист заявил, что прибыль за свои скандальные выступления он пожертвует на нужды российских оккупантов, которые убивают украинцев и разрушают украинские города. О "благородном" поступке путинского миньона пишут пропагандистские СМИ.

Конечно, Киркоров отдаст захватнической российской армии не все деньги, заработанные за концерты, а только часть. Точную суму певец не не называет.

Впрочем, это не единственный способ, которым скандалист пытается доказать свой "патриотизм" и уберечь себя от общего негатива в свой адрес. На днях он устроил "перформанс" с подаренными ему на концертах цветами. Певец возложил букеты зрителей у Вечного огня неподалеку от Кремля в Москве.

Демонстративный пафосный жест Киркоров, разумеется, снимал на камеру, чтобы никто не усомнился в его преданности России. Задействовал в этом шоу артист своего девятилетнего сына Мартина – тот помогал тащить цветы.

Напомним, что у Киркорова сейчас не все ладится в России, поэтому он отчаянно пытается "выслужиться" перед Кремлем. На днях он попал в громкий скандал из-за своего концерта в Санкт-Петербурге, где закинул ногу на одного из артистов шоу-балета. Россияне заметили в "чрезмерно пикантном" движении пропаганду гомосексуализма, поэтому потребовали наказать "короля эстрады".

После выходок путиниста на сцене на него обратил особое внимание иеромонах Феодорит. Он набросился на опального артиста с критикой и призвал россиян молиться за звезду.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Киркоров решил кардинально изменить внешность и обратился к пластическому хирургу. В клинике артисту сделали жуткий рельефный торс и несколько подтяжек на лице, но апогеем стали упругие ягодицы звезды.

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