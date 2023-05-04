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Путинист Киркоров после серии громких скандалов собрался отбелить репутацию пожертвованиями для оккупантов

Анна Кравчук
Люди
1 минута
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Путинист Киркоров после серии громких скандалов собрался отбелить репутацию пожертвованиями для оккупантов

Известный российский певец Филипп Киркоров последние несколько месяцев не вылезает из скандалов. Z-патриоты призывают проверить концерты "короля эстрады" на пропаганду ЛГБТ, а сам кремлевский шут тем временем надеется отбелить репутацию и вызвать уважение у собственных обидчиков.

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Так, артист заявил, что прибыль за свои скандальные выступления он пожертвует на нужды российских оккупантов, которые убивают украинцев и разрушают украинские города. О "благородном" поступке путинского миньона пишут пропагандистские СМИ. 

Конечно, Киркоров отдаст захватнической российской армии не все деньги, заработанные за концерты, а только часть. Точную суму певец не не называет. 

Путинист Киркоров после серии громких скандалов собрался отбелить репутацию пожертвованиями для оккупантов

Впрочем, это не единственный способ, которым скандалист пытается доказать свой "патриотизм" и уберечь себя от общего негатива в свой адрес. На днях он устроил "перформанс" с подаренными ему на концертах цветами. Певец возложил букеты зрителей у Вечного огня неподалеку от Кремля в Москве. 

Демонстративный пафосный жест Киркоров, разумеется, снимал на камеру, чтобы никто не усомнился в его преданности России. Задействовал в этом шоу артист своего девятилетнего сына Мартина – тот помогал тащить цветы. 

Напомним, что у Киркорова сейчас не все ладится в России, поэтому он отчаянно пытается "выслужиться" перед Кремлем. На днях он попал в громкий скандал из-за своего концерта в Санкт-Петербурге, где закинул ногу на одного из артистов шоу-балета. Россияне заметили в "чрезмерно пикантном" движении пропаганду гомосексуализма, поэтому потребовали наказать "короля эстрады".

После выходок путиниста на сцене на него обратил особое внимание иеромонах Феодорит. Он набросился на опального артиста с критикой и призвал россиян молиться за звезду. 

Ранее OBOZREVATEL писал, что Киркоров решил кардинально изменить внешность и обратился к пластическому хирургу. В клинике артисту сделали жуткий рельефный торс и несколько подтяжек на лице, но апогеем стали упругие ягодицы звезды

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