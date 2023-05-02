День рождения Киркорова обернулся очередным скандалом: россиян призвали молиться о путинисте

Известный кремлевский шут Филипп Киркоров последние несколько месяцев больше ассоциируется у поклонников со злоупотреблением пластическими операциями и скандалами, чем с музыкой и творчеством. Впрочем, эстрадный певец не прекращает выступать, а 30 апреля он отпраздновал свое 56-летие, которое уже традиционно сопровождалось серией громких концертов. Однако и здесь не обошлось без конфузов. На этот раз вмешалась церковь.

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В частности, после выходок путиниста на сцене на него обратил особое внимание иеромонах Феодорит. Он набросился на опального артиста с критикой, передает Вlitz.center.

Так, Феодорит заявил, что Киркоров никогда не отличался умом и сообразительностью. Он убежден, что у певца серьезные проблемы, которые будут продолжаться и в будущем, так что призвал граждан страны-террористки молиться за соотечественника.

Также иеромонах добавил, что не знает более безвкусного исполнителя на отечественный эстраде.

"Если Филипп Киркоров, который называет себя верующим человеком, ходит в церковь, то духовник должен им заняться и серьезно поговорить. Мы должны молиться за Киркорова, как за всех людей. Он может свою вину признать. Музыканту надо каяться в своей безвкусице. Он совершает глупые поступки", – выдал тот.

Но не забыл Феодорит полить грязью "предателей родины". Хоть сначала он и обвинил Киркорова в скудоумии, под конец напомнил, что певец должен повлиять на позицию Максима Галкина, который осуждает преступную войну и всячески поддерживает Украину.

Тем временем в сети активно распространяют кадры с праздничных концертов Киркорова. Путинист уже традиционно отличился неадекватными танцами и поведением в целом на сцене.

Напомним, что у Киркорова сейчас не все ладится в России, поэтому он отчаянно пытается "выслужиться" перед Кремлем. На днях он попал в громкий скандал из-за своего концерта в Санкт-Петербурге, где закинул ногу на одного из артистов шоу-балета. Россияне заметили в "чрезмерно пикантном" движении пропаганду гомосексуализма, поэтому потребовали наказать "короля эстрады".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Киркоров решил кардинально изменить внешность и обратился к пластическому хирургу. В клинике артисту сделали жуткий рельефный торс и несколько подтяжек на лице, но апогеем стали упругие ягодицы звезды.

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