'Путина так же сделают': в России 'воскресили' Кобзона для выступления путинистки Валерии. Видео

Одиозная певица Валерия, которая поддерживает кровавую войну РФ в Украине, решила отличиться и "воскресила" ради своего выступления умершего Иосифа Кобзона. Таким образом исполнительница захотела "почтить память" соратника Путина. Стоит отметить, что посмеялись над ней даже россияне.

Видео дня

Видео с концерта распространилось в пропагандистских Telegram-каналах. Во время шоу рядом с вокалисткой появилась голограмма Кобзона, в которой аудитория с трудом опознала покойного певца. В российских пабликах представление назвали "спиритизмом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поклонники Валерии не оценили задумку организаторов и посоветовали ей в следующий раз сделать голограмму со своим супругом Иосифом Пригожиным. Украинцы также оставили множество "восторженных" комментариев.

"Это как лечь в один гроб", "Типа намек на Пригожина?", "Плохая примета", "Зовет остальных россиян на концерт Кобзона", "Если что, Путина так же сделают", "Я уже ничему не удивляюсь", "Вызывайте охотников за привидениями", "Они там совсем ку-ку?", "Какой позор", "Заметили, что Кобзон стал петь так же хр*ново, как и Валерия", – читаем в Telegram-каналах.

Напомним, Валерия в сентябре 2022 года заявила, что приостанавливает свою концертную деятельность, потому что "не к месту веселье". "Я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее и не буду пока их планировать на ближайшее время. Хочется с музыкой дарить праздник, радость, веселье, а в сегодняшних обстоятельствах, мне кажется, это не очень уместно", – сказала фанатка кремлевского "фюрера".

Как сообщал OBOZREVATEL, певец Филипп Киркоров попал в громкий скандал из-за пикантного видео с мужчиной. Россияне в выступлении исполнителя заметили пропаганду гомосексуализма, потому попросили наказать "короля эстрады".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!