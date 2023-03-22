Путин засветился в Мариуполе в куртке за $19,5 тыс: какие мировые бренды выбирает диктатор, пока россияне тысячами гибнут на войне

Президент РФ Владимир Путин – известный любитель люксовых брендов, стоимость обычного пиджака в которых в несколько десятков раз превышает среднемесячную заработную плату россиян. Не стал скромничать диктатор и во время визита в оккупированный Мариуполь, где он якобы побывал 19 марта. Кремлевский вождь разгуливал по улицам полуразрушенного российскими захватчиками города в куртке за 19,5 тыс. долларов (713 тыс. грн).

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Так, Путин надел пуховик от итальянского премиального бренда Loro Piana. В нем он уже появлялся перед публикой на пропагандистском концерте-митинге в Лужниках ровно год назад, когда "праздновал" годовщину аннексии Крыма. OBOZREVATEL решил напомнить, какие люксовые вещи за баснословные суммы носит диктатор, пока его народ тонет в нищете, а солдаты тысячами гибнут в Украине.

В куртке от Loro Piana Путин цинично пообщался с некоторыми предателями из Мариуполя о том, как стало "хорошо" во время оккупации.

Кроме того, диктатор прокатился по ночному городу на комфортабельном внедорожнике японской марки Toyota. После этого россиянам стало интересно, почему это "главный патриот России" выбрал не отечественный УАЗ, а иномарку.

Конечно, в гардеробе президента-"модника" не одна куртка. Так, на "праздничном" концерте после аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей в октябре 2022 года Путин появился перед "подданными" в пальто стоимостью около полумиллиона рублей.

Верхняя одежда черного цвета известного итальянского бренда Brioni из осенне-зимней коллекции 2022 года продавалась на сайте российского ЦУМа за 435 тыс. рублей (почти 207 тыс. грн).

Как можно понять, итальянские бренды – страсть кремлевского вождя. В его шкафу есть не одна вещь от упомянутых выше Loro Piana и Brioni. Последняя компания, к слову, одевала главного героя "бондианы" Джеймса Бонда. Вероятно, Путин амбициозно пытается походить на культового агента 007, однако куртка – это, однозначно, их единственное сходство.

Что касается обуви, то здесь диктатор предпочитает бренды John Lobb или Salvatore Ferragamo. Оба работают в верхнем ценовом сегменте и производят обувь высокого качества.

Важно понимать: чтобы публика не узнала настоящую цену одежды Путина, президентский стилист всегда снимает этикетки.

Чаще всего кремлевского вождя можно увидеть в сшитых на заказ строгих костюмах. Они практически одинаковые и отличаются своей необъяснимой суровостью: черные пиджак и брюки, рубашка светлых тонов и темный галстук. Эти образы для Путина шьет один и тот же портной. Стоимость одного такого костюма – около 5,5 тыс. долларов.

Известно, что из-за своего стиля "фюрер" получил прозвище "Человек в черном".

А пока семьи российских оккупантов берут кредиты, чтобы купить хоть какое-то обмундирование своим мужьям или сыновьям перед отправкой на фронт в Украину, Путин даже дома носит дорогие пуловеры и спортивные костюмы от люксовых брендов, которые покупает на "скромную зарплату" госслужащего.

Напомним, кремлевские пропагандисты заявили, что Путин совершил визит во временно оккупированный Мариуполь. Лживые российские СМИ рассказали, что главный военный преступник РФ катался по разрушенному городу за рулем авто. Кроме того, некоторые мариупольцы на камеры российских СМИ поблагодарили Путина за "победу"..

А украинцы высмеяли сомнительный визит Путина. Они отметили, что Кремль, вероятно, использовал двойника, поэтому в Мариуполе действительно мог быть человек, похожий на диктатора. У настоящего же Путина путь может быть только один – в суд в Гааге.

Отметим, приехать в Мариуполь Путина могло подтолкнуть желание ответить президенту Украины Зеленскому, неоднократно бывавшему на передовой и в только что деоккупированных городах Украины. В то же время не исключено, что вместо диктатора приехал его двойник.

Как писал OBOZREVATEL, украинский телеведущий Андрей Бедняков отреагировал на циничный визит Путина в Мариуполь, откуда родом артист. И хотя приезд кремлевского вождя может быть очередным дешевым спектаклем, шоумен крайне эмоционально прокомментировал поведение некоторых земляков-предателей. Подробнее – в нашем материале.

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