''Лицемерно и дико'': Бедняков резко высказался о земляках-предателях, которые приветствовали Путина в Мариуполе

Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков отреагировал на циничный визит российского президента-диктатора Владимира Путина в Мариуполь, откуда родом артист. И хотя визит кремлевского вождя во временно оккупированный и практически полностью разрушенный Россией город может быть очередным дешевым спектаклем, шоумен крайне эмоционально прокомментировал поведение некоторых земляков-предателей.

Видео дня

Так, в сети распространились кадры, где якобы жители Мариуполя благодарят Путина "за победу", радуются его визиту и спешат пожать руку. Есть вероятность, что это обычные "актеры", однако Бедняков предполагает, что это реальные мариупольцы. Об их продажности и цинизме самого Путина ведущий написал эмоциональный пост в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Нравится?" – спрашивает он о городе, который разрушил. "Современно", – говорит он, указывая на дома, которые были построены на месте других, разбитых российской армией в пепел. Только вдумайтесь, насколько все лицемерно и дико. Каждый раз, когда я вижу все эти "тв-открытки" из своего города для их зрителя (для их массы), меня разбирает злость. А эти "благодарные" люди эту злость усилили в стократ", – поделился Бедняков.

Шоумен знает, что адекватных и сознательных земляков у него намного больше, однако вместе с тем признает – в Мариуполе встречались люди и с пророссийскими настроениями, которые действительно рады пожать руку военному преступнику, убийце и террористу.

"Многие пишут, что люди эти "ряженые". Я даже не думаю, что это ряженые. У нас в городе, к сожалению, были приверженцы руzкого мира. И слушая, что несут эти люди, я понимаю, что у меня к ним громаднейшая злость. Именно к этим ждущим и зовущим. Именно из-за них мы не можем приехать к себе на малую родину. Именно из-за них погибли десятки тысяч людей. Именно из-за них разрушен наш город", – высказался мариуполец, у которого в оккупации погибла мама.

В вирусном видео, где кремлевской вождь общается с горожанами, один мужчина преклонного возраста с улыбкой рассказывает Путину, что остался без ничего на свое 70-летие, но его быстро исправляют. Бедняков процитировал и прокомментировал этот момент.

"Через 15 дней после вашего и мой день рождения. Тоже 70. Остался без ничего". "ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ВСЕ", – исправила женщина. Дед был на грани фола... Нашему народу всегда прививали эту любовь к хозяину, к царю, к пахану. Он всегда прав, без него нас нет. Боже, храни пахана. Вот и сейчас. Этот человек разрушил вашу мирную жизнь. Убил людей. Искалечил судьбу. Но вы, как и прежде, выходите белить бордюры, кричать "Ура" и махать со слезами на глазах флажками. Вы просто не можете иначе", – резко написал ведущий.

Напомним, кремлевские пропагандисты заявили, что диктатор Владимир Путин якобы совершил визит во временно оккупированный Мариуполь. Лживые российские СМИ рассказали, что главный военный преступник РФ катался по разрушенному городу за рулем авто. Кроме того, некоторые мариупольцы на камеры российских СМИ поблагодарили Путина за "победу".

Примечательно, что граждане страны-террориста РФ усомнились, что их диктатор действительно побывал в захваченном Мариуполе. Россияне задались вопросом, почему Путин решил покататься на машине именно ночью. Также обиженные россияне упрекнули диктатора, что он ездил за рулем японского внедорожника, а не на отечественном УАЗе.

А украинцы высмеяли сомнительный визит Путина. Они отметили, что Кремль, вероятно, использовал двойника, поэтому в Мариуполе действительно мог быть человек, похожий на диктатора. У настоящего же Путина путь может быть только один – в суд в Гааге.

Как писал OBOZREVATEL, приехать в Мариуполь Путина могло подтолкнуть желание ответить президенту Украины Зеленскому, неоднократно бывавшему на передовой и в только что деоккупированных городах Украины. В то же время не исключено, что вместо диктатора приехал его двойник.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!