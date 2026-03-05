Путин рассыпался в комплиментах предательнице Украины и 'секс-символу СССР' Елене Яковлевой

Диктатор России Владимир Путин публично поздравил с юбилеем 65-летнюю актрису родом из Украины Елену Яковлеву, которая поддерживает политику Кремля. Он направил артистке телеграмму по случаю ее 65-летия, в которой рассыпался в комплиментах и пожелал ей вдохновения.

Текст поздравления обнародовали на сайте Кремля. В обращении диктатор назвал актрису одной из самых ярких представительниц российской сцены и отметил ее якобы популярность среди зрителей.

"Уважаемая Елена Алексеевна! Поздравляю вас с юбилейным днем рождения. Вы принадлежите к блестящей плеяде талантливых, творчески востребованных актрис, которые подкупают своим обаянием, искренностью, увлеченностью выбранным делом. Эти замечательные качества помогают вам добиваться успеха в любимой профессии, радовать поклонников театра и кино яркими, запоминающимися работами. Желаю вам здоровья и неиссякаемого вдохновения", – расщедрился на слова Путин (или его помощники-приспешники).

Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынский (ныне Звягель) Житомирской области. После переезда в Россию она построила карьеру в российском театре и кино и впоследствии получила звание народной артистки РФ. В частности, она является носителем российского гражданства.

За годы работы путинистка снялась более чем в 80 фильмах и сериалах, в частности стала известной благодаря ленте "Интердевочка" и детективному сериалу "Каменская". С 1984 года она работает в московском театре.

После 2014 года актриса неоднократно поддерживала политику Кремля. Она посещала оккупированный Крым, из-за чего в 2017 году ей запретили въезд в Украину. Несмотря на это, Яковлева заявляла, что надеется на изменение ситуации.

После начала полномасштабного вторжения России она публично обвиняла Украину в том, что якобы не может попасть в Харьков, чтобы похоронить отца, и призвала "открыть проход детям", утверждая, что украинская сторона не создает гуманитарных коридоров.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в интервью российскому блогеру Яковлева рассказывала, что не смогла попрощаться с отцом, который умер в Харькове после начала полномасштабной войны. По ее словам, она также потеряла возможность забрать из родительского дома семейные фотографии, поскольку архив остался в Украине. Во время этого разговора актриса расплакалась перед камерами, вспоминая семью.

