'Секс-символу СССР' и предательнице Украины отомстили за поддержку Путина: Елена Яковлева разрыдалась перед камерами

Российская актриса и "секс-символ СССР", родом из Житомирской области, Елена Яковлева, которая после 2014 года поддержала политику Кремля и публично обвиняла Украину в срыве "гуманитарных коридоров", расплакалась во время интервью российской журналистке, вспоминая смерть родителей в Харькове. Во время разговора она призналась, что не смогла попрощаться с отцом после начала полномасштабной войны, ведь ее не пускают через границу.

В интервью путинистка рассказала, что ее мать умерла за год до полномасштабного вторжения. По словам Яковлевой, на тот момент ей уже был запрещен въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма в 2015–2016 годах. Она утверждает, что несмотря на запрет все же смогла приехать на похороны матери, однако на границе ей якобы продлили срок запрета еще на пять лет.

Актриса заявила, что тогда сказала пограничникам: если с отцом что-то случится, она "все равно прорвется". Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину в марте 2022 года ее отец умер в Харькове, а на его похороны она так и не "прорвалась".

"Я 3 года не имела права въезжать. Но я все равно поехала, прошла через границу, они мне дали какой-то срок, чтобы я вернулась. Когда мы вернулись на границу, сидели до поздней ночи, нас не выпускали. Это как легкое издевательство было. И они мне ставят в паспорт, что еще на 5 лет я "невъездная", – вспомнила путинистка. – Я говорю: "Если, не дай Бог, что-то с папой случится, я все равно прорвусь". Когда началась "СВО", в марте не стало папы. Это для меня боль, наверное, которая теперь уже никогда не пройдет".

Она добавила, что мечтает лишь о возможности забрать семейные фотографии из дома в Харькове, ведь ее отец всю жизнь занимался фотографией и хранил архивы детских снимков. После этих слов путинистка разрыдалась перед камерами.

Напомним, в мае 2022 года актриса публично обвинила Украину в том, что не может похоронить отца в Харькове. Она призвала "открыть проход детям", утверждая, что украинская сторона якобы не дает возможности создать гуманитарные коридоры. Украинские пользователи соцсетей тогда ответили, что именно российские обстрелы разрушили город и сделали невозможным безопасную эвакуацию.

Елена Яковлева родилась в украинском Новограде-Волынском (ныне Звягель, Житомирская область), но много лет работает в России и имеет звание народной артистки РФ. В 2017 году ей запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. Тогда актриса заявляла, что "эти законы не навсегда" и что она надеется на изменение ситуации.

После начала полномасштабной войны она поддержала позицию российских властей, что вызвало резкую реакцию украинской аудитории.

Ранее Яковлева неоднократно приезжала в Украину. В частности, в 2020 году она рассказывала об инциденте на одном из одесских пляжей, где едва не утонула, пытаясь доплыть до волнореза.

