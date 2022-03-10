Яковлева не может похоронить в Харькове отца: российская актриса обвинила в этом украинцев

Российская актриса Елена Яковлева не может похоронить умершего отца в Харькове. Жителям в некоторых украинских городов не удавалось покинуть зону опасности, потому что российские захватчики постоянно бомбили ракетами и обстреливали гражданских. Народная артистка РФ наоборот убеждена, что это украинские войска не позволяют людям эвакуироваться.

Об этом Яковлева написала на своей странице в Instagram. Звезда кино призвала разрешить коридоры для эвакуации мирных жителей, что якобы не дают сделать украинцы.

"Дайте мне возможность похоронить моего отца! Украинцы, откройте проход детям!" – написала в обращении 67-летняя артистка.

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Рожденная в украинском городе Новоград-Волынский актриса заявила, что из-за нежелания властей Украины открывать гуманитарные коридоры, она не может провести в последний путь своего папу. Причину смерти бывшего военного Алексея Николаевича Яковлева в Харькове дочь не уточнила.

Фанаты Яковлевой из Украины опровергли ее убеждения и отметили, что она повелась на пропаганду Кремля. На самом деле из Харькова выпускают людей и беженцы могут уехать в безопасное место. Пользователи сети призвали актрису написать Путину, который бомбит мирных жителей.

Пользователь Instagram Марина Данко написала, что украинские города уничтожили именно российские ракеты, теперь там невозможно похоронить убитых и детей в том числе. "Выключите свой "зомбоящик" и включите мозги! Путина застрелите! Прекратите войну!" – эмоционально обратилась к Яковлевой украинка.

Ранее OBOZREVATEL писал, как украинского режиссера и ведущего "Орла и Решки" с сыном взяли в плен российские оккупанты. Он не мог выбраться из Бучи под Киевом, которая пока контролируется захватчиками из Российской Федерации.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу на всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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