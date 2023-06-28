Пугачева встретится с украинскими артистами в Юрмале, – росСМИ

Российская исполнительница Алла Пугачева якобы готовится покинуть Израиль, где живет больше года, чтобы посетить фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале. Там выступят украинские звезды, антивоенно настроенные певцы из России и артисты из других стран.

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По информации пропагандистов, уже в начале июля этого года Пугачева без мужа-юмориста Максима Галкина поедет на свою виллу в Латвию. Раньше фанаты звезды только подозревали, что она может посетить фестиваль (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он будет происходить с 26 по 30 июля. На сайте сказано, что мероприятие будет благотворительным, однако неизвестно кому отдадут заработанные средства.

Участниками фестиваля, организацией которого занимается Лайма Вайкуле, стали артисты не только из России и Украины, но и других государств. Например, приедут певица из Великобритании Танита Тикарам и польская звезда Blanka.

Среди украинских артистов: Верка Сердючка, Макс Барских, ALEKSEEV, Freedom Ballet и Вера Брежнева. Программа может меняться.

Пропагандисты утверждают, что Пугачева со звездами выступать не будет, а станет уважаемой гостьей на фестивале своей подруги. Также сообщается, что Вайкуле не пригласила Максима Галкина.

Кстати, на днях латвийская певица рассказала о позиции Аллы Пугачевой по поводу войны в Украине. Сама Примадонна, хоть и переехала из России после полномасштабного вторжения в Украину, открыто Путина не осуждала.

Как писал OBOZREVATEL, Вайкуле также отвечала, жертвовала ли Пугачева деньги на ВСУ. Подробнее об этом – в нашем материале.

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