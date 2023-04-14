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Лайма Вайкуле честно ответила, жертвовала ли Пугачева деньги на ВСУ

Катерина Малай
Люди
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Лайма Вайкуле честно ответила, жертвовала ли Пугачева деньги на ВСУ

Латвийская певица и близкая подруга российской исполнительницы Аллы Пугачевой – Лайма Вайкуле – честно призналась, жертвовала ли Примадонна деньги Вооруженным силам Украины. На финансирование ВСУ ее сейчас проверяют в России, поэтому Вайкуле и решила высказаться.

Видео дня

Артистка призвала оставить в покое своих коллег, которые выехали из России и не поддерживают кремлевский террор в Украине. Видео появилось на ее YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Алла Борисовна, уехавшая из России сразу после полномасштабного вторжения в Украину, не финансирует украинских воинов.

Лайма Вайкуле честно ответила, жертвовала ли Пугачева деньги на ВСУ

"Аллу сейчас будет проверять прокуратура. Отстаньте вы от Аллы. Отстаньте от этих замечательных людей. Откуда вы взяли, что нужно проверять, платит ли Алла украинской армии. Захочет – заплатит, не захочет – не заплатит. Правда, я знаю, что она этого не делала", – поделилась подруга Примадонны.

Лайма Вайкуле обратила внимание поклонников на то, что российская исполнительница уже давно не работает, поэтому у нее нет средств на донаты.

Лайма Вайкуле честно ответила, жертвовала ли Пугачева деньги на ВСУ

"Она ведь не работает. Вы знаете об этом? Откуда она возьмет деньги на то, чтобы кому-то отправлять? Хочется сказать, что она даже мне не давала денег, когда у меня была проблема. Хотела приобрести большую картину. Я шучу. Это все – шутки. Я вас развлекаю. Отстаньте от Аллы, от Меладзе, от Галкина, от меня со своими глупыми вопросами", – добавила Вайкуле.

Напомним, на днях к прокурорам обратился российский политик Бородин с жалобой на Аллу Пугачеву. Он попросил, чтобы ее проверили на финансирование армии Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что с аналогичной просьбой в Генпрокуратуру РФ обратились "патриоты" России. Однако они просили проверить, не отправляют ли внук и дочь Примадонны деньги на ВСУ.

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