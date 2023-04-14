Лайма Вайкуле честно ответила, жертвовала ли Пугачева деньги на ВСУ

Латвийская певица и близкая подруга российской исполнительницы Аллы Пугачевой – Лайма Вайкуле – честно призналась, жертвовала ли Примадонна деньги Вооруженным силам Украины. На финансирование ВСУ ее сейчас проверяют в России, поэтому Вайкуле и решила высказаться.

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Артистка призвала оставить в покое своих коллег, которые выехали из России и не поддерживают кремлевский террор в Украине. Видео появилось на ее YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Алла Борисовна, уехавшая из России сразу после полномасштабного вторжения в Украину, не финансирует украинских воинов.

"Аллу сейчас будет проверять прокуратура. Отстаньте вы от Аллы. Отстаньте от этих замечательных людей. Откуда вы взяли, что нужно проверять, платит ли Алла украинской армии. Захочет – заплатит, не захочет – не заплатит. Правда, я знаю, что она этого не делала", – поделилась подруга Примадонны.

Лайма Вайкуле обратила внимание поклонников на то, что российская исполнительница уже давно не работает, поэтому у нее нет средств на донаты.

"Она ведь не работает. Вы знаете об этом? Откуда она возьмет деньги на то, чтобы кому-то отправлять? Хочется сказать, что она даже мне не давала денег, когда у меня была проблема. Хотела приобрести большую картину. Я шучу. Это все – шутки. Я вас развлекаю. Отстаньте от Аллы, от Меладзе, от Галкина, от меня со своими глупыми вопросами", – добавила Вайкуле.

Напомним, на днях к прокурорам обратился российский политик Бородин с жалобой на Аллу Пугачеву. Он попросил, чтобы ее проверили на финансирование армии Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что с аналогичной просьбой в Генпрокуратуру РФ обратились "патриоты" России. Однако они просили проверить, не отправляют ли внук и дочь Примадонны деньги на ВСУ.

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