Вайкуле устроит концерт по сбору средств для Украины: приглашены звезды, критикующие Кремль, и победитель Евровидения

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле, которая осудила кровопролитную войну в Украине, совсем скоро даст благотворительный концерт. Так, 30 июля 2023 года в Юрмале соберутся российские звезды, осуждающие преступные действия Путина, некоторые украинские знаменитости и победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал.

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Собранные средства будут переданы Украине, пишет Telegram-канал Самые сливки. Как стало известно, почетными гостями будет не только португалец Собрал, но и Макс Барских, Надя Дорофеева, Никита Алексеев. На мероприятии выступят также Вера Брежнева, Нино Катамадзе, Андрей Макаревич и Семен Слепаков. Возможно, шоу посетит звездная семья Пугачевой и Галкина.

Интересный факт, что на благотворительный концерт была приглашена певица Земфира, которая совсем недавно призналась в любви России и опровергла слухи о французском гражданстве. Однако селебрити отказалась ехать в Латвию. Также росСМИ сообщают, что Вайкуле пригласит на свой фестиваль Андрея Данилко. Гвоздем программы будет его переделанный хит Lasha Tumbai.

Самый дешевый билет на фестиваль стоит 55 евро, самый дорогой – 330. Мероприятие будет идти приблизительно три часа.

Напомним, фестиваль Лайма Рандеву был создан в 2014 году, после того как перестала существовать Новая волна. Последние 3 года мероприятие переносили и отменяли, но в 2023-м оно состоится, так как большая часть билетов уже раскуплена. Гостей ожидает четыре разных концерта.

Как информировал OBOZREVATEL, украинский певец Александр Пономарев отказался строить карьеру в Российской Федерации, хотя его приглашали переехать в Москву еще в 1995 году. Исполнитель не отрицает, он мог бы зарабатывать больше, но четко решил, что будет оставаться на родине.

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