Лайма Вайкуле впервые честно рассказала о позиции Пугачевой касательно войны РФ против Украины

Знаменитая российская певица Алла Пугачева за 16 месяцев полномасштабной войны в Украине так публично и не озвучила своей четкой позиции касательно агрессии РФ и путинского режима. Впрочем, примадонна регулярно намекала на то, что разделяет взгляды своего супруга-шоумена Максима Галкина, который поддержал украинский народ. Ответить за коллегу и близкую подругу поспешила известная латвийская певица Лайма Вайкуле.

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Как известно, исполнительница хита "Вернисаж" открыто осудила кровопролитную войну в Украине и даже принялась помогать украинцам, пострадавшим от рук оккупантов. По словам Вайкуле, Алла Борисовна полностью солидарна с ее мнением. Такой комментарий от артистки прозвучал в программе "Знаменитости. Без фильтров" на латвийском телеканале.

"Я просто знаю мнение Аллы и ее мужа мнение. Что мы ищем в друзьях? Чтобы мы думали одинаково – одинаково оценивали плохое и хорошее. Когда это исчезает, нет доверия, так исчезают друзья и знакомые", – заверила Вайкуле.

Она добавила, что Пугачева и Галкин планируют приехать к ней летом в гости. Вероятно, звездные супруги посетят фестиваль подруги "Рандеву", на котором в этом году будут выступать преимущественно украинские артисты.

Напомним, после начала полномасштабной войны Алла Борисовна с мужем Максимом Галкиным и их общими детьми покинули Россию. Из-за границы пародист активно осуждал действия путинского режима и поддерживал украинцев, а певица дала понять, что разделяет его мнение.

Пугачева публично попросила признать ее "иноагентом", поскольку она солидарна с антивоенными призывами своего супруга. Впрочем, открыто звезда войну и путинский режим так и не осудила, поэтому в сети до сих пор гуляют разные мнения касательно неоднозначной позиции примадонны.

Недавно Вайкуле также отвечала, жертвовала ли Пугачева деньги на ВСУ. Подробнее об этом – в нашем материале. К слову, сама латвийка открыто помогает украинцам. В начале июня стало известно, что певица запланировала большой благотворительный концерт, заработанные средства с которого направят на помощь тем, кто пострадал от рук российских захватчиков.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Пугачева и Галкин продали свой знаменитый замок в поселке Грязь близ Москвы. Стало известно, что его приобрел скандальный российский шоумен и продюсер, экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий. Он заявил, что планирует сделать там морг. Подробнее – в нашем материале.

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