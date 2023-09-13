Пугачева и Галкин в Юрмале убежали от украинской ведущей Мосейчук: момент попал на видео

Украинская ведущая и журналистка Наталья Мосейчук во время визита в Латвию, где она брала интервью у певицы Лаймы Вайкуле, встретила супругов – российских артистов Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Звезды вежливо ответили украинцам, но, увидев камеру, быстро ушли.

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Об этом Наталья Мосейчук рассказала в анонсе нового интервью на YouTube. По ее словам, пара согласилась подумать над тем, чтобы пообщаться позже (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Команда "Мосейчук+" встретила россиян на одной из улиц в Юрмале, где они не спеша прогуливались с сыном Гарри.

"Мы поздоровались с ними. Попросили об интервью господина Максима. Они сказали, что подумают об этом, но пока они не дают интервью. Мы представились, что мы из Украины", – рассказала журналистка.

На кадрах видно, что россиян окликнули издалека. Они остановились и вежливо ответили на все вопросы, но продолжать разговор не захотели. Камеру Галкин заметил уже тогда, когда стремительно удалялся от украинцев.

"Когда семья высказала такую свою позицию по поводу Украины – своим отъездом из России они ее продемонстрировали – то как-то не хочется вмешиваться в их жизнь, влезать в их личное пространство, подставлять им камеру или микрофон. Мы с большим уважением отнеслись к этим людям, потому что для них это уже их гражданская смелость уехать из того кодла, в котором они жили", – высказалась Наталья Мосейчук.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Лайма Вайкуле в интервью ответила, почему, по ее мнению, диктатор Путин развязал войну в Украине, а россияне его поддержали. Подробнее – читайте по ссылке.

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