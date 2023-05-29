Пугачева довела до истерики россиян 'новым лицом': обиженные пропагандисты раскритиковали Примадонну. Фото

Россияне продолжают критиковать 74-летнюю эстрадную певицу Аллу Пугачеву за то, что она уехала из РФ и не поддерживает войну. В этот раз пропагандисты решили "отыграться" на ее "новом лице", которое, как им показалось, сильно изменилось.

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Звезду обвинили в злоупотреблении пластическими операциями и призвали россиян вблизи рассмотреть ее внешность. Новые фото и видео появились в соцсетях после концерта группы "Машина времени", куда артистка пришла, чтобы поддержать давних друзей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Впервые за многие месяцы фанаты Примадонны смогли в хорошем качестве посмотреть на певицу, ведь после завершения концертной и светской деятельности она редко появляется перед камерами.

Редакторы пропагандистских ресурсов воспользовались этой возможностью, чтобы раскритиковать буквально каждый сантиметр ее лица. РосСМИ запестрели заголовками с хейтом в адрес исполнительницы.

"Нет ресниц, кожа натянута, глаза-щели", "Без слез не взглянешь", "Опухшее и бледное лицо" – только некоторые прилагательные, которыми пропагандисты описали когда-то любимицу публики.

Россияне не смогли смириться, что выехавшая за границу артистка живет и выглядит лучше, чем во время деятельности в России. На истерику сограждан Пугачева, как обычно, не отреагировала.

Напомним, в течение прошлого года все члены семьи певицы постепенно прощались с родиной, а теперь стало известно, что ее младший внук Дени Байсаров покинул страну.

Как писал OBOZREVATEL, бизнеса в РФ у Пугачевой также больше нет. Примадонна до недавних пор получала деньги за сотрудничество с обувной компанией, продававшей ее дизайнерские модели.

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