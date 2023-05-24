Пугачева потеряла последний бизнес в России, приносящий немалый доход: на чем она зарабатывала

Российская эстрадная певица Алла Пугачева ликвидировала свой последний бизнес в РФ, связанный со сферой моды. Пропагандисты выяснили, что артистка больше не сотрудничает с обувной компанией "Эконика".

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Для них Примадонна разрабатывала свою именитую коллекцию обуви, которая продавалась с наценкой. О прекращении сотрудничества заявили РосСМИ представители компании (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С сайта фирмы вдруг исчезла почти вся обувь, над которой работала Примадонна и которая была в продаже в течение последнего года. По информации пропагандистов, осталось всего несколько моделей, которые продаются с большой скидкой.

Выглядит так, будто компания стремится поскорее избавиться от пар, дизайн которых лично придумала Пугачева. Однако представители "Эконики" уверяют, что причина в другом.

"Мы переименовали эти товары в коллекцию "Премиум". Больше никаких других товаров под именем "Алла Пугачева" мы выпускать пока не планируем. Это просто ребрендинг нашей компании", – говорится в заявлении.

Доподлинно неизвестно, кто был инициатором разрыва сотрудничества. Россияне утверждают, что это был последний бизнес звезды в РФ, приносящий ей неплохую прибыль. Пока артистка не дает концерты и не занимается никакой другой прибыльной деятельностью.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алла Пугачева вернулась в Москву, чтобы попрощаться с ее другом Валентином Юдашкиным. На похоронах певица встретилась с Дмитрием Песковым, который поцеловал ей руку и заявил, что очень рад видеть звезду. Их разговор был записан.

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