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Провокационно и дерзко: украинка Таня Муиньо сняла клип для американской рэперки Doja Cat. Видео

Виктория Ряполова
Люди
2 минуты
1,1 т.
Провокационно и дерзко: украинка Таня Муиньо сняла клип для американской рэперки Doja Cat. Видео

Популярная украинская клипмейкерка Таня Муиньо, которая часто работает с мировыми звездами, выпустила клип для американской певицы Doja Cat. Видеоработа для трека Attention, которую снимали в Лос-Анджелесе, имеет интересный замысел. К слову, 27-летняя артистка из США славится свои развязным поведением, эпатажными образами и дерзкими работами. 

Видео дня

Клип на новую композицию появился в YouTube 16 июня 2023 года. В ролике можно увидеть множество нестандартных ракурсов и визуальных эффектов, которые являются визитной карточкой Муиньо. Фанаты остались в восторге от клипа (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). 

В видео Doja Cat едет мимо толпы своих поклонников, где ее с разных сторон фотографируют папарацци. Также рэперка прогуливается по улицам ночного города и появляется посреди мегаполиса полностью обнаженная. Кадры меняются и в конце видим, как вокруг исполнительницы взрываются фейерверки. 

Провокационно и дерзко: украинка Таня Муиньо сняла клип для американской рэперки Doja Cat. Видео

С Таней Муиньо охотно сотрудничают не только украинские звезды, но и мировые селебрити, такие как Кэти Перри, Cardi B, Гаррри Стайлз, Сэм Смит, The Weeknd. Она является не только клипмейкером, но и фотографом, дизайнером, продюсером. 

Провокационно и дерзко: украинка Таня Муиньо сняла клип для американской рэперки Doja Cat. Видео

"Доджа очень талантлива. Мне нравится эта новая сторона ее артистизма. Она не перестает меня удивлять", "Это один из лучших музыкальных клипов, которые я видел за последнее время. Напоминает 90-е и начала 2000-х", "Прекрасный клип, вдохновленный 90-ми. Покажи свое истинное лицо, детка", "Это шедевр! Я так впечатлен ростом Доджи Кэт как артиста", "Видео – настоящее произведение искусства!", – читаем комментарии под клипом в YouTube. 

Как недавно писал OBOZREVATEL, Таня Муиньо стала режиссером клипа британского певца и лауреата "Грэмми" Сэма Смита. Костюмы для звезды создал украинский дизайнер Иван Фролов. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал. 

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