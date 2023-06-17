Провокационно и дерзко: украинка Таня Муиньо сняла клип для американской рэперки Doja Cat. Видео

Популярная украинская клипмейкерка Таня Муиньо, которая часто работает с мировыми звездами, выпустила клип для американской певицы Doja Cat. Видеоработа для трека Attention, которую снимали в Лос-Анджелесе, имеет интересный замысел. К слову, 27-летняя артистка из США славится свои развязным поведением, эпатажными образами и дерзкими работами.

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Клип на новую композицию появился в YouTube 16 июня 2023 года. В ролике можно увидеть множество нестандартных ракурсов и визуальных эффектов, которые являются визитной карточкой Муиньо. Фанаты остались в восторге от клипа (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В видео Doja Cat едет мимо толпы своих поклонников, где ее с разных сторон фотографируют папарацци. Также рэперка прогуливается по улицам ночного города и появляется посреди мегаполиса полностью обнаженная. Кадры меняются и в конце видим, как вокруг исполнительницы взрываются фейерверки.

С Таней Муиньо охотно сотрудничают не только украинские звезды, но и мировые селебрити, такие как Кэти Перри, Cardi B, Гаррри Стайлз, Сэм Смит, The Weeknd. Она является не только клипмейкером, но и фотографом, дизайнером, продюсером.

"Доджа очень талантлива. Мне нравится эта новая сторона ее артистизма. Она не перестает меня удивлять", "Это один из лучших музыкальных клипов, которые я видел за последнее время. Напоминает 90-е и начала 2000-х", "Прекрасный клип, вдохновленный 90-ми. Покажи свое истинное лицо, детка", "Это шедевр! Я так впечатлен ростом Доджи Кэт как артиста", "Видео – настоящее произведение искусства!", – читаем комментарии под клипом в YouTube.

Как недавно писал OBOZREVATEL, Таня Муиньо стала режиссером клипа британского певца и лауреата "Грэмми" Сэма Смита. Костюмы для звезды создал украинский дизайнер Иван Фролов. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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