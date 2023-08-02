Панин выдал двух геев в российском шоубизе в отместку за поддержку войны: я говорю это, потому что услышал их политическую позицию

Российский актер Алексей Панин, осуждающий террористическую войну в Украине, выдал секреты двух российских звезд, скрывающих свою ориентацию. Артист заверил, что он не поддерживает принудительный каминг-аут, однако на знаменитостей-путинистов его нравственные принципы не распространяются.

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На замечания интервьюера Ксении Собчак россиянин заявил, что раскрывает ориентацию этих людей без их согласия только потому, что слышал их провоенную политическую позицию. Интересно, что псевдооппозиционная журналистка зацензурила фамилии упомянутых гостем звезд, но он сам раскрыл их в соцсетях ( чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сначала Панин упомянул известного российского актера, о гомосексуальной ориентации которого якобы знают все в шоу-бизнесе. Речь идет о Викторе Сухорукове, который внесен в черный список Украины за поддержку политики Путина.

"Я говорю это только потому, что знаю его позицию по поводу происходящего. Я бы никогда этого не сказал. Почему я должен, как ******ков, жить и бояться? Каждый артист в нашей киношной тусовке знает, что ******ков сосет, но для всех он брат", – сказал Панин.

Добавим, что Виктор Сухоруков сыграл Виктора Багрова в фильмах "Брат" и "Брат 2". Российские СМИ предполагали, что Панин рассекретил Сергея Безрукова, потому актер записал видео, в котором назвал имя коллеги без цензуры.

"Это был не Безруков, это был Витя Сухоруков", – заявил Алексей Панин.

Кроме этого, в интервью актер настойчиво и много раз рассказывал Собчак, что он переспал с известным артистом, скрывающим свои гомосексуальные связи, и поэтому якобы им легко манипулировать. Пропагандисты, что не удивительно, предположили, что речь идет о юмористе Максиме Галкине, поэтому Панину даже пришлось извиниться перед комиком.

Однако еще перед историей о сексуальном опыте со звездой актер подчеркнул, что выдает его только из-за пророссийской позиции, а муж Примадонны Аллы Пугачевой открыто осуждает кремлевский режим.

По словам Панина, речь шла о яром путинисте Филиппе Киркорове. Именно с "королем эстрады" у актера, как он утверждает, была сексуальная связь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Панин рассказал, о чем разговаривал с рэпером Алексеем Потапенко в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. По словам россиянина, знакомый сказал ему "очень правильную вещь".

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