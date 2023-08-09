Панин обнародовал доказательства, что у него была интимная связь с Киркоровым: если бы он не поддерживал Путина, я бы этого не показывал

Российский актер Алексей Панин, который активно осуждает террористическую войну в Украине, на днях признался, что имел интимную связь с известным кремлевским шутом Филиппом Киркоровым. Сейчас певец, по словам актера, пытается через адвоката доказать лживость его заявлений. Для этого путинист даже почистил переписку с "любовником", однако Панин все равно отыскал доказательства, указывающие на то, что "король российской эстрады" был к нему неравнодушен.

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Соответствующими скриншотами кинематографист поделился в своем Telegram-канале. Там же он оставил видео, в котором объяснил, что не поддерживает принудительные каминг-ауты, однако, учитывая отношения Киркорова к войне и кровавому путинскому режиму, не может и не хочет молчать.

"Он тщательно подчистил нашу с ним переписку, но за кое чем он все же не досмотрел. Не буду делать спойлеров, просто оставляю скриншоты. Надеюсь, что каждый человек сможет сделать свои выводы. Конечно, можно сказать, что это невинная переписка о цветочках. Но, это нужно быть или совсем упоротым, или ненормальным", – поделился Панин, прикрепив фрагмент из переписки с опальным артистом.

На обнародованных скриншотах Киркоров довольно навязчиво и прямолинейно приглашает Панина к себе, объясняя, что хочет "беспредела и грязи".

Киркоров тем временем пытается убедить общественность, что заявления Панина о его гомосексуальности – ложь и клевета. Актер же называет путиниста лицемером, которого не уважает за его позицию, а точнее ее отсутствие

"Сейчас Киркоров пытается через адвоката всем донести, что я специально его оболгал из-за того, что он поддерживает Путина. И я тем самым ему мщу. Нет, друзья, я его не оболгал. Я сказал чистую правду. Если бы, конечно, Киркоров не поддерживал Путина, если бы не поддерживал этот преступный режим, который сейчас находится у власти в России, которая убивает людей в Украине, я бы о нем ничего не сказал. Я ненавижу таких лицемеров, которые являются скрытыми геями, и при этом поддерживают режим, который уничтожает права ЛГБТ в РФ. Уничтожает вообще любые права человека", – прокомментировал Панин.

Напомним, впервые об интимных связях с известными российскими мужчинами актер заговорил в интервью Ксении Собчак, однако в видео псевдооппозиционная журналистка зацензурила фамилии упомянутых гостем звезд. После этого Панин раскрыл их сам. Помимо Киркорова, он упомянул своего коллегу Виктора Сухорокова, известного по роли Виктора Багрова в фильмах "Брат" и "Брат 2". Подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, Филипп Киркоров всегда был любителем эпатажа и странных костюмов, но в последнее время он пристрастился к особо нелепым и эксцентричным нарядам. Так, певец на одном из своих недавних концертов показался в мерцающем "фартуке" с полупрозрачным гольфом, из-за чего стал посмешищем в сети.

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