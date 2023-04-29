'Противно, что в моей работе есть эти люди': Кароль удалила новый клип, снятый россиянами

Украинская певица Тина Кароль 28 апреля 2023 года выпустила клип на новую двуязычную песню "Honey & Мед". Через несколько часов после премьеры выяснилось, что над видео работали как минимум три россиянина. Данная информация ошеломила артистку, потому сегодня она заявила, что приняла важное решение.

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В прямом эфире "Сніданок з 1+1" исполнительница сказала, что она удаляет клип из сети. Он был заказан у украинского режиссера Генри Липатова. Однако в его съемочную команду входят три мужчины из страны-агрессора. Двое их них до сих пор проживают в городе Тюмень. Селебрити отметила – национальные интересы выше ее собственных (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я удаляю этот клип. Это дорого для меня. Это больно для меня. Но мы не имеем права себе позволить, чтобы даже так, косвенно, появлялись такие нарративы. Я не хочу. Для меня моя репутация – это вся моя жизнь. Я пою и работаю в этой стране и для меня война началась в 2014 году. Я люблю это государство и уже давно поставила национальные интересы выше своих. Мне просто самой противно, что в моей работе есть эти люди", – резюмировала звезда.

Кароль отметила, клип и песня вышли на просторах интернета 28 апреля не просто так. Именно в этот день 10 лет назад от рака желудка умер ее муж Евгений Огир. Композицию Тина посвятила своему любимому. А клип был наполнен огромным количеством символизма.

"Мне сложно. Это дорого, это неприятно и это касалось любви моей жизни... Там очень много символизма. Начиная от одеяла, которое является одеялом моей надежды. Там есть символ акулы в небе – это проблемы. И мы идем на =встречу этим проблемам, знаем, что будет больно, но встречаем их", – прокомментировала певица.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, рок-группа O.TORVALD впервые за два года выпустила песню. Сюжет клипа – это метафора эмоционального состояния, когда человека накрывают чувства и он начинает в них тонуть. Трек получил название "Дихай".

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