Вокруг клипа Тины Кароль, над которым работали россияне, разгорелся скандал: певица дала первый комментарий. Видео

Популярная украинская певица Тина Кароль 28 апреля 2023 года представила своей аудитории новую работу – она выпустила авторскую украинско-английскую композицию "Honey & Мед". Как выяснилось, среди съемочной группы было три россиянина, которые работали над проектом. По словам вокалистки, она не знала данную информацию, но отметила их у себя в Instagram.

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Клип появился на официальном YouTube-канале звезды, а про "интересный нюанс" рассказали в Telegram-канале "Культурная прачечная". После резонанса в сети Кароль удалила отметки с уроженцами России. Как сообщается, двое мужчин до сих пор проживают в Тюмене, а один покинул РФ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В своем Telegram-канале украинская знаменитость записала обращение к поклонникам. Она подчеркнула, все знают ее позицию относительно войны, потому никакой измены с ее стороны не было. Она поблагодарила фанатов за внимательность и пообещала, что режиссер, ответственный за клип, запишет извинения.

"Клип был заказан у украинского режиссера Генри Липатова. У него давно существует своя компания Beverlyfilms. Над клипом всегда работает команда, к которой у меня вовлеченности, как у артиста, вообще нет. Из всех этих людей я никого не знаю. Мне так же неприятно, потому что для меня война существует с 2014 года, и я в информационном и культурном сопротивлении нахожусь давно. Потому, никакой измены нет, это точно. А извинения компании, конечно, я попрошу", – сказала Тина Кароль.

Несмотря на неприятный момент, который всколыхнул сеть, фолловеры поддержали работу Кароль, оставив множество восторженных комментариев в социальных сетях. Они назвали песню трогательной и глубокой, а также поблагодарили исполнительницу за двуязычную версию.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что госсекретарь Минздрава Инна Солодка попала в скандал, записав "ремикс" песни группы "Антитела" "Фортеця Бахмут". Стало известно, что чиновница не распространяла свою версию клипа в сети, а фронтмен бенда Тарас Тополя не просил жаловаться на аматорский видеоряд должностного лица.