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"Мурашки по коже": O.TORVALD впервые за два года выпустили песню, рассказав о переживаниях украинцев во время войны. Видео

Виктория Ряполова
Люди
2 минуты
219
'Мурашки по коже': O.TORVALD впервые за два года выпустили песню, рассказав о переживаниях украинцев во время войны. Видео

Украинская рок-группа O.TORVALD порадовала своих поклонников новой чувственной композицией под названием "Дихай". Это первый релиз музыкантов с 2021 года. По словам фронтмена бенда Жени Галича, он не мог задумываться о написании новых песен из-за полномасштабного вторжения РФ, но за это время у него накопилось много эмоций.

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Вместе с песней вышел и клип, который появился на YouTube-канале группы 28 апреля 2023 года. Сюжет клипа – это метафора эмоционального состояния, когда человека накрывают чувства и он начинает в них тонуть. Ему не хватает воздуха и кажется, что уже не выбраться из безысходности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Для съемок была построена больничная палата в бассейне, которая постепенно заполнялась водой. Женя Галич пролежал в тонком халате 8 часов, в то время, когда его обливали ледяной водой из гидранта. Режиссер клипа отметил выдержку вокалиста и выразил ему благодарность.

"Мурашки по коже": O.TORVALD впервые за два года выпустили песню, рассказав о переживаниях украинцев во время войны. Видео

"Мы долго ничего не писали и не выпускали, в первую очередь из-за начала полномасштабного вторжения. И мы вообще не понимали, как строить жизнь дальше, не то, что думать о музыке. "Дихай" – это результат тяжелых ночей, когда тебя накрывает тревожность, депрессивные мысли и панические атаки. 24 февраля изменило каждого из нас: и военных и гражданских", – прокомментировал релиз Евгений.

"Мурашки по коже": O.TORVALD впервые за два года выпустили песню, рассказав о переживаниях украинцев во время войны. Видео

Украинцы оценили старание команды и глубокий смысл композиции. Они оставили восторженные комментарии под клипом в YouTube.

"Плакала в начале и плакала в конце... Очень эмоциональный клип. Холод и мурашки по коже. Это сильно! Песня глубокая и чувственная", "Ребята, с возвращением! Ваше творчество в эти времена очень нужно", "O.TORVALD, как хорошее вино. С годами становятся только круче", "Прям в сердце, как обычно! Очень качественная работа, всем причастным – большое уважение!", – пишут фанаты бенда.

"Мурашки по коже": O.TORVALD впервые за два года выпустили песню, рассказав о переживаниях украинцев во время войны. Видео

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