'Простите его, идеальные люди': глава фан-клуба Винника назвала причину, почему артист пел на русском языке за границей

Руководитель фан-клуба украинского певца Олега Винника, который после длительного исчезновения со сцены организовал два концерта в Чехии, однако не убрал из репертуара треки на русском, Валерия Барон прокомментировала такое решение кумира. По словам женщины, артист исполнил несколько композиций на языке страны-агрессора только по просьбе аудитории, ведь хотел сделать поклонников счастливыми.

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Кроме того, Барон раскритиковала людей, которые осудили певца за русскоязычные хиты, и иронически попросила простить артисту. Соответствующий пост появился на странице руководителя фан-клуба Винника в Facebook.

"Боже, какая трагедия! Ай-ай-ай! Олег Винник спел на русском 1,5 песни по просьбе людей в зале во время полностью украиноязычного двухчасового концерта. А говорил, что не будет. Но как его после этого земля носит? Да, артист не сдержал слова. Обещал и не выдержал просьбу публики. Простите его, идеальные люди! Простите его за многолетнюю регулярную помощь военным и гражданским! Простите за решение отдать все сбережения его семьи на благотворительность! Простите за создание десятков выдающихся, роскошных и прекрасных украинских песен! Простите его за поддержку родного края и популяризацию Украины на территории Европы!" – написала женщина.

Валерия Барон саркастически добавила, что украинцам не стоит обвинять 51-летнего исполнителя во всех проблемах, которые есть в нашей стране. Она ехидно отметила: "Винник – всему злу голова, а не кто-то там еще! Потому что если бы не то "Счастье" языком оккупанта, то у нас все было бы хорошо".

Напомним, 14 и 15 февраля Олег Винник провел первые за три года концерты в столице Чехии – Праге. Артист развлекал поклонников своими популярными треками, однако решил не убирать из репертуара композиции на языке страны-агрессора, в частности "Счастье" и "Не ты". Такая деятельность исполнителя вызвала настоящее возмущение у украинцев, ведь еще в 2023 году во время интервью он заявил: "Если бы я открыл рот на сцене по-русски, я бы себя просто обблевал".

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