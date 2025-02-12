'Что с Таюне? Была красавицей': внешний вид жены Олега Винника озадачил сеть. Фото тогда и сейчас

Украинский певец Олег Винник, который в начале полномасштабного вторжения сбежал с Родины за границу, вышел на связь в сети и показал жену – Таюне. 51-летний артист решил прорекламировать свои будущие концерты в Чехии, однако внимание аудиторий привлекла его избранница, внешний вид которой сильно изменился.

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Соответствующее видео исполнитель опубликовал на своей странице в TikTok. Под постом появилось немало комментариев, где пользователи сети отмечали: не сразу узнали любимую женщину певца.

На обнародованной записи супруги стоят на фоне заведения The Diamond Hall, где 14 и 15 февраля должны пройти концерты Олега Винника. Пара исполнила коротенькую песню, чтобы напомнить фанатам о предстоящих мероприятиях: "Еще мгновение – и мечта сбудется моя! Еще мгновение – и снова в Праге я!"

Однако бурную реакцию пользователей сети в большинстве случаев вызвали не выступления артиста, а внешний вид Таюне. В последнее время исполнительница не делится контентом на личных аккаунтах, поэтому подписчики Винника заметили, что она сильно изменилась.

"Что с Таюне? Была красавицей".

"Ужас".

"Она без штукатурки, конечно, очень красивая".

"Грим все делает, а если умыть, вот такое получается".

Напомним, что после начала войны Таюне полностью исчезла из информационного пространства. Певица не делилась с поклонниками никакими фото, пока осенью 2023 года редкая фотография артистки не появилась в соцсетях главы фан-клуба Олега Винника – Валерии Барон.

"Грустные глаза смехом не скрыть. Воспоминания о лете. Счастливый миг. День независимости Украины в Берлине. Имела важные дела и такую приятную и теплую встречу", – подписала пост женщина.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Олег Винник в патриотической футболке прорекламировал свои концерты за границей.

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