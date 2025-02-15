Олег Винник поразвлекал публику русскоязычными песнями на концерте в Чехии. Видео

Украинский певец Олег Винник, который в начале великой войны покинул территорию Родины, после длительного исчезновения со сцены дал концерт в столице Чехии – Праге. 51-летний исполнитель поразвлекал поклонников своими популярными хитами, однако не убрал из репертуара русскоязычные треки.

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Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Скандал". На обнародованной записи можно увидеть, что во время выступления артист исполнил композицию "Счастье", а любители его творчества подпевали под трек.

Однако решение Олега Винника развлечь аудиторию русскоязычными песнями вызвало настоящее возмущение у пользователей сети, которые, не сдерживая эмоций, поделились мнениями о поступке исполнителя:

"Не понимаю, как еще должны уничтожать твою страну и твоих земляков, чтобы к таким вернулась та хваленая "украинская принципиальность", с которой так боролся Сталин".

"Когда-то в далеком 2014-2015 моя мама очень фанатела от него, стоял на звонке, смотрела все концерты. А я постоянно фукала, что это ерунда и он для меня "скользкий тип". Собственно, моя чуйка меня не подвела".

Стоит отметить, что негативные эмоции концерт Винника с треками на языке страны-агрессора вызвал у украинцев не безосновательно. Дело в том, что, как вспомнила автор Telegram-канала KIRS_TV, в 2023 году певец давал интервью, где отметил: "Если бы я открыл рот на сцене по-русски, я бы себя просто обблевал".

Однако, похоже, с тех пор принципы Олега Винника несколько изменились.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Олег Винник встретился с "волчицами" перед первым за три года концертом.

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