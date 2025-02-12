Пророссийский скандал на Евровидении 2025: Ирландию представит песня о советской собаке-легенде Лайке, которую написала россиянка

Песенный конкурс "Евровидение 2025", который состоится в швейцарском городе Базель, не обошелся без скандалов, несмотря на то, что участники еще даже не встретились на сцене. На международной арене Ирландию представит певица EMMY (настоящее имя – Эмми Кристин Гуттулсруд Кристиансен), которая выступит с песней Laika Party, одной из соавторов которой стала россиянка Лариса Вильданова (Торми).

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Соответствующая информация появилась на сайте Eurovision World. Композиция артистки рассказывает о советской собаке-легенде Лайке, которая была первым животным-космонавтом.

Что известно о треке Laika Party

Над созданием песни, с которой EMMY победила на Национальном отборе Ирландии, кроме самой артистки, работали Эрленд Гуттулсруд Кристиансен, Хенрик Остлунд, Лариса Торми и Трулс Мариус Аарра. У композиции довольно веселая и танцевальная мелодия, однако она раскрывает трагическую историю советской собаки Лайки. 3 ноября 1957 года СССР запустил на орбиту космический аппарат "Спутник-2", на борту которого находился пес. К сожалению, через семь часов после старта животное, которому на тот момент было около двух лет, умерло от стресса и перегрева, ведь температура в кабине достигла 40 градусов. Предполагалось, что собака проведет на орбите примерно неделю, но жизнь Лайки оборвалась гораздо раньше.

Однако композиция понравилась судьям песенного конкурса в Ирландии и аудитории. От международного жюри EMMY получила 10 баллов, от национального – 12 и от зрителей также 12.

Что известно о Ларисе Торми

Лариса Торми – кантри-певица, которая родилась в России, однако уже более 20 лет живет в Ирландии. После начала полномасштабного вторжения артистка начала опасаться за свою карьеру, ведь определенная часть поклонников изменила отношение к ней, а два ее выступления были отменены. По словам уроженки РФ, она много плакала по этому поводу, однако впоследствии почувствовала поддержку от ирландцев.

По словам Ларисы Торми, она не поддерживает кровавую войну, что начала РФ на территории Украины, однако отметила, что россияне также "страдают" от полномасштабного вторжения. Более того, она подтвердила известный нарратив о том, что граждане России "ни в чем не виноваты".

"Простые русские люди не имеют никакого отношения к происходящему. Они тоже будут жертвами этого. Ужасно видеть, как страна возвращается к старым временам", – высказалась кантри-певица.

Реакция сети на песню Laika Party

Когда Ирландия объявила своего представителя на Евровидении 2025 года, новость вызвала настоящий ажиотаж в сети. Большинство пользователей были поражены решением страны отправить на международную арену артистку с композицией, что написала россиянка.

"Ирландия, какого черта? Сначала отправляете фана Хамаса, а теперь русскую песню, посвященную собаке, которую замучили русские ученые?"

"У Laika Party советский пропагандистский сюжет".

"Сегодня впервые послушал Laika Party, и я хочу стать человеком, которым был до того, как услышал его".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Израиль отправит на Евровидение 2025 певицу, чудом выжившую во время атаки ХАМАС.

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