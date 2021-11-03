СССР отправил в космос Лайку 64 года назад: собака погибла от стресса и перегрева

Ровно 64 года назад, 3 ноября 1957 года, СССР запустил на орбиту космический аппарат "Спутник-2". Собака Лайка, находившаяся на его борту, стала первым животным-космонавтом.

Собака умерла спустя семь часов после старта – от стресса и перегрева. В 1948-1961 годах, прокладывая путь в космос человеку, погибли 27 животных, однако Лайка была единственной, кого сознательно отправили на верную смерть. Подробнее читайте далее в материале OBOZREVATEL.

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Лайка была запущена в космос 3 ноября 1957 года в половине шестого утра с нового космодрома Тюратам. На тот момент ей было около двух лет.

Возвращение Лайки на Землю конструкцией космического аппарата тогда еще было технически невозможным. Животное погибло во время полета через 5-7 часов после старта – от стресса и перегрева (температура в кабине достигла 40 градусов), хотя предполагалось, что собака проживет на орбите около недели.

Как известно, космическая гонка как побочный эффект холодной войны была одним из приоритетных направлений политики СССР того времени.

В октябре 1957 года Никита Хрущев потребовал от главы Совета главных конструкторов Сергея Королева "чего-нибудь эффектного" к 40-летию советской власти. Тогда и решили отправить на орбиту собаку, которой оказалась двухлетняя дворняжка по кличке Лайка.

Сообщать правду о судьбе собаки, по традиции, в СССР не планировали и еще неделю рассказывали о жизни Лайки в космосе. А затем, в финале всех запланированных работ, ее якобы "усыпили".

Специальная комиссия из ЦК и Совета министров не поверила, что Лайка умерла из-за конструкторской ошибки, и приказала провести эксперименты с похожими условиями на Земле, в результате которых погибли еще две собаки.

Единственным научным результатом полета Лайки стало доказательство принципиальной возможности пребывания живого существа на орбите. Ходя это и так мало у кого вызывало сомнения.

В заграничной прессе событие стало сенсацией. "Самая лохматая, самая одинокая, самая несчастная в мире собака", – писала газета The New York Times в номере от 5 ноября 1957 года.

В то же время гибель собаки возмутила защитников животных: в Кремль пришло множество писем с протестами и даже с саркастическими предложениями вместо собаки послать в космос Хрущева.

В ответ на такую сильную негативную реакцию в СССР выпустили сигареты "Лайка".

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