Пропагандисты 'рассекретили' местонахождение Ротару за границей

Украинская певица София Ротару уже полтора года не выходит из головы пропагандистов и российских продюсеров, которые не могут уговорить ее на сотрудничество. В этот раз в России распустили слухи, что артистка "убежала" из Украины и больше года живет в Италии.

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За границей она якобы скупает недвижимость, а украинцев "обманывает" архивными фото. По словам российского продюсера Ильи Саглиани, среди звезд ходят слухи, что украинка переехала к семье своего сына (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Ротару сейчас действительно с семьей в Италии. Именно в Италии Ротару купила недвижимость для семьи. Нам рассказали, что у Ротару на данный момент уже ни один объект недвижимости за границей. А квартира в Москве стоит закрытая. Вряд ли кто-то из коллег артистки в Москве с патриотической позицией будет связываться и помогать ей с продажей жилья. Продать его будет проблематично", – вставил свои 5 копеек россиянин.

Пропагандисты также "разоблачили на лжи" украинку, обвинив ее в том, что в День независимости артистка опубликовала архивное фото из Украины возле подсолнухов. По словам росСМИ, так привыкли делать те звезды, которые скрывают свое местонахождение и стремятся обмануть невнимательных фанатов.

Других "доказательств" того, что София Ротару с семьей уехала за границу, у пропагандистов нет.

К слову, недавно о местонахождении Ротару проговорилась ее коллега – латвийская певица Лайма Вайкуле. По словам звезды, украинская певица была в Киеве, когда Россия впервые массово обстреляла ее родину.

В августе прошлого года исполнительница показалась в родном селе Маршинцы Черновицкой области, а в октябре опубликовала свежее фото с Байкового кладбища в Киеве, где похоронен ее муж. Однако пропагандисты настаивают, что она больше года уже не живет в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко, который вместе со своим отцом пытался незаконно сбежать из Украины после начала полномасштабной войны, а затем все же уехал за границу, прокомментировал свой поступок.

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