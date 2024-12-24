"Наши сердца там, где звучит молитва за рождественским столом": в ГПСУ показали, как отмечают Сочельник пограничники на передовой. Фото
Воины Государственной пограничной службы, которые на передовой продолжают борьбу с российским агрессором, показали свое празднование Сочельника. За традиционный украинский стол с кутьей и несколькими другими блюдами наши защитники сели внутри укрытия.
Фоторепортаж пресс-служба ГПСУ опубликовала вечером во вторник, 24 декабря. Снимками ведомство поделилось в Telegram-канале и в других соцсетях.
"В этот Сочельник мы не дома. Но наши сердца там, где звучит молитва за рождественским столом и где царит тепло семейных объятий", – сказано в посте.
В ГПСУ верят, что уже в следующем году они смогут собраться вместе с семьями, у кутьи будет "вкус покоя и мира, а колядки будут звучать особенно торжественно".
"Пусть рождественская звезда озаряет путь домой всем, кто в этот вечер вдали от родных. Пусть каждая молитва будет услышана, а каждое пожелание сбудется", – пожелали пограничники.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 25 декабря христиане отмечают Рождество. На Сочельник или Рождественский вечер, который приходится на 24 декабря, принято готовить 12 постных блюд и перед семейным ужином ходить в гости к крестным родителям. О том, что нельзя делать в канун праздника, читайте по ссылке.
– Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. Глава государства подчеркнул: один из самых больших христианских праздников Украина уже второй год празднует вместе с большинством христиан мира.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!