'Наши сердца там, где звучит молитва за рождественским столом': в ГПСУ показали, как отмечают Сочельник пограничники на передовой. Фото

Воины Государственной пограничной службы, которые на передовой продолжают борьбу с российским агрессором, показали свое празднование Сочельника. За традиционный украинский стол с кутьей и несколькими другими блюдами наши защитники сели внутри укрытия.

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Фоторепортаж пресс-служба ГПСУ опубликовала вечером во вторник, 24 декабря. Снимками ведомство поделилось в Telegram-канале и в других соцсетях.

"В этот Сочельник мы не дома. Но наши сердца там, где звучит молитва за рождественским столом и где царит тепло семейных объятий", – сказано в посте.

В ГПСУ верят, что уже в следующем году они смогут собраться вместе с семьями, у кутьи будет "вкус покоя и мира, а колядки будут звучать особенно торжественно".

"Пусть рождественская звезда озаряет путь домой всем, кто в этот вечер вдали от родных. Пусть каждая молитва будет услышана, а каждое пожелание сбудется", – пожелали пограничники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 декабря христиане отмечают Рождество. На Сочельник или Рождественский вечер, который приходится на 24 декабря, принято готовить 12 постных блюд и перед семейным ужином ходить в гости к крестным родителям. О том, что нельзя делать в канун праздника, читайте по ссылке.

– Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. Глава государства подчеркнул: один из самых больших христианских праздников Украина уже второй год празднует вместе с большинством христиан мира.

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