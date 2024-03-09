Просил прощения на коленях: Андриенко рассказал, как известный путинист унизил Руслану Писанку в Москве и чем это для него обернулось

Украинский актер Виктор Андриенко, много лет игравший с ныне покойной Русланой Писанкой на одной сцене, рассказал о ее категоричном и принципиальном характере. Однажды актриса заставила коллегу из РФ Стаса Садальского, сейчас поддерживающего войну в Украине, опуститься на колени.

Это произошло в Москве, очевидно, до вторжения России в Украину. О красноречивой ситуации Виктор Андриенко рассказал в интервью для проекта "Наодинці" на ТСН.

Актер поделился, что при жизни у его подруги было так много работы, что она могла позволить себе выбирать только ту, которая ей действительно нравилась. Однако, если звезду хоть раз подвели, обидели или разочаровали, она смело "жгла мосты".

"Она выбирала. Когда Садальский ее унизил в свое время, когда она работала в его спектакле в Москве, она встала, ответила ему так, что он не знал, куда себя деть, развернулась и уехала собирать в Киев вещи. Пока он не прибежал и на коленях просил у нее извинения", – рассказал Андриенко.

По словам украинца, Садальский был поражен, какая перед ним "штучка", но Писанка обиду ему не простила.

К слову, путинист был одной из звезд из РФ, публично отреагировавшей на смерть Русланы Писанки.

"Смешная, добрая, красивая, с хорошим юмором. Мне нравилась любая... Светлая дорогая, подруга. Извини! Жаль, попрощаться не удастся" , – писал путинист, который верит в "кураторов украинской власти" и заявил, что Украина "раздражала Россию с 1991 года".

Ранее OBOZ.UA писал, что в Киеве на Берковецком кладбище состоялось освящение памятника Руслане Писанке. В день рождения актрисы на месте ее похорон собрались друзья и родные.

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