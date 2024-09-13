Продюсер 'ВИА Гры' предлагал интим с мужчинами: СолоХа раскрыла пикантную деталь кастинга в одну из самых популярных групп Украины

Украинская певица СолоХа, известная своими песнями "Смайлик-кохайлик", "Булочка" и "Омана", призналась, что ей поступало предложение от продюсера Дмитрия Костюка стать участницей популярной певческой группы 2000-х "ВИА Гра". Впрочем, в то время 19-летняя артистка отказалась от славы из-за слишком откровенных шоу, которые ее ждали в будущем.

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В эксклюзивном интервью OBOZ.UA СолоХа рассказала, что ей прямым текстом предлагали выступать перед обнаженными мужчинами и "принимать их внимание". Это произошло во время одного из кастингов в трио "ВИА Гры".

"Мне же предлагали. Это был один из кастингов – раз в год или раз в пол года делали отбор девушек. Как правило, хочешь удачно выйти замуж – иди в "ВИА Гру". У меня тогда спрашивали, готова ли я буду работать не на сценах, а где-то а-ля в сауне. И готова ли принимать внимание мужчин. То есть это было прямым текстом, завуалированным на очень конкретно поставленные вопросы. Мне было 18-19 лет. Что я могла сказать, если я только женщиной стала в 18? Для меня – один мужчина и на всю жизнь. Такие мысли тогда имела", – объяснила певица.

Стоит отметить, что для молодых артисток быть одной из "ВИА Гры" было чуть ли не мечтой. Ранее телеведущий Руслан Сеничкин рассказывал, что гонорары "золотого состава" (Мейхер, Брежнева и Седакова) составляли более 7 000 долларов.

Читайте полное интервью певицы СолоХи на сайте OBOZ.UA в пятницу, 13 сентября.

Известно, что первые 2,5-3 года певческой карьеры СолоХа работала с продюсером Владимиром Бебешко. Они решили разойтись из-за того, что артистке стало некомфортно исполнять песни, которые ей предлагал мужчина, и раздражала его скупость.

Ранее OBOZ.UA писал, что самая спортивная певица Украины подвергла критике фигуры alyona alyona и Александры Зарицкой, известной под псевдонимом KAZKA. Под горячую руку также попало известное многим явление бодипозитива.

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