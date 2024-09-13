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Продюсер "ВИА Гры" предлагал интим с мужчинами: СолоХа раскрыла пикантную деталь кастинга в одну из самых популярных групп Украины

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
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Продюсер 'ВИА Гры' предлагал интим с мужчинами: СолоХа раскрыла пикантную деталь кастинга в одну из самых популярных групп Украины

Украинская певица СолоХа, известная своими песнями "Смайлик-кохайлик", "Булочка" и "Омана", призналась, что ей поступало предложение от продюсера Дмитрия Костюка стать участницей популярной певческой группы 2000-х "ВИА Гра". Впрочем, в то время 19-летняя артистка отказалась от славы из-за слишком откровенных шоу, которые ее ждали в будущем.

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В эксклюзивном интервью OBOZ.UA СолоХа рассказала, что ей прямым текстом предлагали выступать перед обнаженными мужчинами и "принимать их внимание". Это произошло во время одного из кастингов в трио "ВИА Гры".

"Мне же предлагали. Это был один из кастингов – раз в год или раз в пол года делали отбор девушек. Как правило, хочешь удачно выйти замуж – иди в "ВИА Гру". У меня тогда спрашивали, готова ли я буду работать не на сценах, а где-то а-ля в сауне. И готова ли принимать внимание мужчин. То есть это было прямым текстом, завуалированным на очень конкретно поставленные вопросы. Мне было 18-19 лет. Что я могла сказать, если я только женщиной стала в 18? Для меня – один мужчина и на всю жизнь. Такие мысли тогда имела", – объяснила певица.

Продюсер "ВИА Гры" предлагал интим с мужчинами: СолоХа раскрыла пикантную деталь кастинга в одну из самых популярных групп Украины

Стоит отметить, что для молодых артисток быть одной из "ВИА Гры" было чуть ли не мечтой. Ранее телеведущий Руслан Сеничкин рассказывал, что гонорары "золотого состава" (Мейхер, Брежнева и Седакова) составляли более 7 000 долларов.

Читайте полное интервью певицы СолоХи на сайте OBOZ.UA в пятницу, 13 сентября.

Продюсер "ВИА Гры" предлагал интим с мужчинами: СолоХа раскрыла пикантную деталь кастинга в одну из самых популярных групп Украины

Известно, что первые 2,5-3 года певческой карьеры СолоХа работала с продюсером Владимиром Бебешко. Они решили разойтись из-за того, что артистке стало некомфортно исполнять песни, которые ей предлагал мужчина, и раздражала его скупость.

Ранее OBOZ.UA писал, что самая спортивная певица Украины подвергла критике фигуры alyona alyona и Александры Зарицкой, известной под псевдонимом KAZKA. Под горячую руку также попало известное многим явление бодипозитива.

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